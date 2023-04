Le ministre israélien des Affaires étrangères salue le renforcement des liens avec l'Azerbaïdjan

"L'Azerbaïdjan est un partenaire stratégique d'Israël"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré mercredi le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou, lors d'une visite visant à approfondir les liens économiques et sécuritaires entre les deux pays.

Les deux hommes ont discuté des défis stratégiques communs aux deux nations, principalement la sécurité et la coopération régionale ainsi que la lutte contre le terrorisme.

"Israël et l'Azerbaïdjan renforcent leur alliance politique et sécuritaire. J'ai rencontré le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et nous avons parlé des défis régionaux stratégiques que nous partageons, au premier rang desquels la sécurité et la lutte contre le terrorisme", a déclaré Eli Cohen dans un communiqué.

"J'ai félicité le président pour sa décision d'établir une ambassade en Israël, la première d'un pays musulman chiite sur notre sol. L'ouverture de l'ambassade renforcera encore notre alliance sécuritaire, politique et économique", a-t-il poursuivi.

La veille, Eli Cohen s'était entretenu avec le ministre azerbaïdjanais de l'Économie Mikayil Jabbarov, alors que les deux nations cherchent également à renforcer leur partenariat économique, énergétique et touristique. Le ministre israélien est d'ailleurs accompagné d'une importante délégation qui comprend des représentants des industries de la défense, de la cybersécurité, de la sécurité intérieure, de l'agriculture et de la gestion de l'eau en Israël.

"L'Azerbaïdjan est un partenaire stratégique d'Israël en raison de sa situation géographique et du fait que c'est un pays musulman chiite qui a ouvert une ambassade en Israël. Le potentiel de la connexion entre nos deux économies est énorme et nous continuerons à travailler ensemble pour l'étendre au profit de nos peuples", a encore dit le chef de la diplomatie israélienne.

Eli Cohen se rendra mercredi soir au Turkménistan, où il inaugurera l'ambassade d'Israël à Achgabat, la capitale du pays, située à seulement 20 km de la frontière iranienne.