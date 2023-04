L'Inde doit cette première place à l'affaiblissement démographique de la Chine

L'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine, pour atteindre plus de 1,425 milliard d'habitants, selon le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (Desa) à New York.

Il y a deux semaines, l'organe onusien avait ainsi annoncé que "d'ici la fin de ce mois, la population de l'Inde atteindrait 1 425 775 850 habitants, égalant et ensuite dépassant la population de la Chine continentale", excluant donc Hong-Kong, Macao et Taïwan.

L'Inde doit cette première place à l'affaiblissement démographique de la Chine. Après un pic de 1 426 milliard d'habitants en 2022, la population de l'empire du Milieu a commencé à décliner. Des projections indiquent que la taille de la population chinoise pourrait ainsi tomber sous le milliard d'ici la fin du siècle, tandis que la population indienne devrait continuer de croître durant plusieurs décennies", selon Desa.

D'autres données publiées par l'UNFPA, également affilié à l'ONU, indiquent quant à elles que le dépassement de la Chine par l'Inde ne devrait pas intervenir avant le milieu de l'année.

Cette nouvelle donne démographique intervient lors que la planète a dépassé en novembre les huit milliards d'habitants.