Pakistan : une attaque dans une école fait sept morts, dont cinq enseignants

L'attaque est liée aux tensions confessionnelles entre sunnites et chiites

Cinq enseignants et deux ouvriers ont été abattus jeudi au Pakistan dans l'attaque d'une école, un incident lié aux tensions confessionnelles entre sunnites et chiites, ont annoncé la police et des responsables du gouvernement.

"Lorsque les deux assaillants sont entrés (dans l'école), ils ont identifié les chiites et les ont isolés avant d'ouvrir le feu", a affirmé Muhammad Imran, le chef de la police du district de Kurram (nord-ouest).

L'attaque fait suite à la mort dans sa voiture d'un musulman sunnite, plus tôt dans la journée, a précisé Muhammad Imran, ajoutant que les autorités locales étaient en pourparlers avec les deux communautés pour rétablir la paix dans le district.

Les incidents ont été confirmés par Amir Nawaz, un haut responsable du gouvernement à Parachinar, la principale ville du district majoritairement chiite de Kurram et entachée d'une longue histoire de violences sectaires.

Les musulmans chiites représentent environ 20 % des 200 millions d'habitants de la population pakistanaise.