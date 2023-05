Japon : un mort et 29 blessés dans un puissant séisme

La victime est décédée après être tombée d'une échelle à Suzu

Un séisme de grande ampleur a fait un mort et 29 blessés dans le centre du Japon, et a été suivi de plus de cinquante répliques.

Le tremblement de terre de magnitude 6,5 s'est produit à 14H42 (05H42 GMT) dans le département d'Ishikawa, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA).

"Notre personnel évalue les dommages dus au tremblement de terre", a indiqué un responsable de la ville de Suzu, dans le département d'Ishikawa, qui a été la plus fortement touchée.

Deux personnes coincées dans un bâtiment détruit ont été secourues, a-t-il ajouté, et environ cinquante personnes ont été hébergées en urgence dans des écoles et dans l'hôtel de ville.

Vendredi, le porte-parole du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno, avait fait état devant les médias d'un bilan d'un mort, ajoutant que l'effondrement de plusieurs bâtiments avait été signalé.

La victime est décédée après être tombée d'une échelle à Suzu, sur la côte de la mer du Japon, selon un responsable de la gestion des crises.