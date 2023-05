Eli Cohen rencontre le Premier ministre indien

"L'Inde peut jouer un rôle central dans la promotion des accords d'Abraham"

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a terminé sa visite diplomatique en Inde, entamée lundi, par une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi. Lors de leur entrevue, les deux hommes ont discuté des liens bilatéraux, ainsi que de l'établissement d'un accord de libre-échange entre les deux pays et des accords d'Abraham.

"L'Inde, en tant que puissance mondiale, pays le plus peuplé du monde et cinquième économie du monde, peut jouer un rôle central dans la promotion des accords d'Abraham et des liens économiques entre Israël et les pays modérés du Moyen-Orient, a déclaré le ministre israélien.

Photo by Kobi Gideon / GPO Narendra Modi et Benjamin Netanyahou

"J'ai également parlé avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, de la promotion de l'accord de libre-échange qui renforcera encore les excellentes relations entre les pays et apportera de nouvelles opportunités à l'économie israélienne", a-t-il poursuivi. En 2022, le volume des échanges entre Israël et l'Inde était d'environ 10 milliards de dollars. "C'est en grande partie grâce au Premier ministre Modi que les relations entre Israël et l'Inde sont aussi fortes et étroites qu'aujourd'hui", a ajouté Eli Cohen alors que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1992.

Pour finir le ministre israélien a remercié Narendra Modi "pour la manière dont la communauté juive est traitée en Inde". Cette visite d'Eli Cohen en Inde, écourtée en raison de la situation sécuritaire à Gaza, est la première d'un chef de la diplomatie israélienne dans le pays depuis 19 ans.