Pakistan : l'ex-Premier ministre Imran Khan devant la justice, violentes manifestations

L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, qui a gouverné de 2018 à 2022, doit comparaître mercredi à 08h00 devant un tribunal spécial qui se réunira dans un bâtiment de la police, après son arrestation pour corruption. Imran Khan, 70 ans, est visé par plusieurs dizaines d'enquêtes judiciaires depuis son éviction en 2022. Il avait réussi jusqu'ici à déjouer différentes tentatives d'arrestation. De violentes manifestations ont été déclenchées par ses partisans à travers le pays, après son arrestation, aboutissement d'une longue crise politique au Pakistan.

Aamir QURESHI / AFP L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan

Après son arrestation, des protestataires ont fait irruption dans la résidence du commandant militaire de Lahore (est) et ont bloqué les grilles d'entrée du quartier général de l'armée à Rawalpindi, près d'Islamabad. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau contre les manifestants à Karachi (sud) et Lahore.

"Cette arrestation est conforme à la loi", a insisté le ministre de l'Intérieur Rana Sanaullah. Elle a été effectuée par le principal organe de lutte contre la corruption, le National Accountability Bureau (NAB), "un organisme indépendant qui n'est pas contrôlé par le gouvernement", a-t-il souligné.

Le PTI, parti d’Imran Khan, a promis de contester l'arrestation. "Les principaux dirigeants du PTI rencontreront Imran Khan au tribunal du NAB" mercredi, a déclaré Shah Mehmood Qureshi, vice-président du parti, dans une vidéo publiée sur le site. Il a appelé à la poursuite des manifestations "de manière légale et pacifique" tout en condamnant la répression par la police.