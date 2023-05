La probabilité que les armes françaises ne tombent entre les mains des Iraniens est élevée

Après des promesses persistantes, la France s'est décidée à fournir à l'Arménie des armes létales, ont affirmé des sources de la Direction principale du renseignement (GUR) du ministère ukrainien de la Défense. Selon la chaîne Telegram AZfront, le premier lot de 50 véhicules blindés de transport de troupes arrivera en Arménie très prochainement.

Tandis que les services secrets ukrainiens surveillent la situation dans la zone du conflit arméno-azerbaïdjanais depuis le milieu de l'année 2022, Kiev craint que les équipements militaires occidentaux fournis à l'Arménie puissent être utilisés par les Russes. Moscou pourrait notamment s'en servir afin d'améliorer sa riposte, alors que les mêmes armes sont fournies par l'Occident en prévision de la contre-offensive ukrainienne. Cette probabilité est même extrêmement élevée, compte tenu de la coopération militaire étroite entre la Russie et l'Arménie qui compte deux bases militaires russes dans le pays.

La décision d'entamer une coopération militaire directe entre la France et l'Arménie a été prise lors d'une visite du ministre arménien de la Défense Suren Papikyan à Paris, en septembre 2022. Diverses sources ont annoncé la poursuite de l'avancée du partenariat des deux pays - en particulier l'agence d'analyse américaine sur la sécurité internationale , Global Security Review : "La rhétorique pro-arménienne du président français Emmanuel Macron pourrait conduire à un accord concernant la défense aérienne. La possibilité de fournir à l'Arménie des systèmes de missiles anti-aériens français Mistral a également été évoquée."

ARIS MESSINIS / AFP Bombardements à Stepanakert le 9 octobre 2020, lors de combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet de la région contestée du Haut-Karabakh

Le mois dernier, des sources au sein du renseignement français ont confirmé que Paris avait commencé à mettre en place un système d'exportation d'armes vers l'Arménie. Dans le même temps, le chef du Groupe d'amitié France-Arménie, Gilbert-Luc Devinaz, s'est félicité de la prochaine livraison d'armes par l'Hexagone : "Il faut permettre à l'Arménie d'assurer la sécurité de ses frontières, c'est-à-dire l'aider à s'armer", a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, le média russe REX a rapporté que l'aide militaire que la France prévoyait de fournir à l'Arménie "comprenait, au stade initial, des armes létales". Quant au site iranien Yazeco, il affirme qu'"un nouvel attaché militaire sera chargé de gérer toutes les livraisons françaises d'armes à l'Arménie".

TOFIK BABAYEV / AFP Des soldats russes déployés dans le passage de Latchin, seul lien terrestre du Haut-Karabakh avec l'Arménie

Or, cette initiative de livraisons d'armes à l'Arménie place la France sur une trajectoire de collision avec Israël. Selon la politique officielle de Jérusalem, l'État juif se considère en effet comme un partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan, dont il est l'un des principaux fournisseurs d'armes. Les deux pays ont en outre initié un rapprochement diplomatique concrétisé par l'ouverture d'ambassades. En cas de défaite d'Erdogan aux élections en Turquie, Israël pourrait même demeurer le seul allié stratégique de Bakou, régulièrement menacé par Téhéran.

Les intérêts contradictoires franco-israéliens dans l'arène sud-caucasienne se sont manifestés publiquement en décembre dernier, par une lettre de dizaines de ministres et de membres du Parlement israélien à l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan: "Nous sommes désagréablement surpris par la résolution du Sénat français appelant à des sanctions contre l'Azerbaïdjan, et à un embargo sur l'achat de gaz et de pétrole par l'Union européenne, ont-ils écrit. "Cette décision fait le jeu de l'Iran, intéressé à affaiblir l'Azerbaïdjan qui est un exemple de pays musulman chiite progressiste et qui entretient des liens étroits avec Israël et le monde occidental", ajoute la lettre.

Israeli Ministry of Foreign Affairs Le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen rencontre le président de l'Azerbaïdjan

Il est révélateur que les Français aient commencé à fournir des armes à Erevan à la veille des élections présidentielles turques. On sait qu'Erdogan s'est à plusieurs reprises positionné publiquement comme un contrepoids face à Macron au cours des trois dernières années, tant en Méditerranée orientale que dans le Caucase du Sud. Cela était particulièrement évident il y a deux ans, après la victoire de l'Azerbaïdjan – avec le soutien de la Turquie et d'Israël – dans la seconde guerre du Karabakh.

Il est impératif de noter que les livraisons de munitions françaises ont commencé dans le contexte d'une série de publications par les grands médias occidentaux, selon lesquelles l'Arménie joue un rôle clé non seulement dans le contournement des sanctions par la Russie, mais aussi dans l'exportation secrète de puces et de microcircuits vers celle-ci. Le pays sert également de plaque tournante pour le transbordement des armes iraniennes envoyées à Moscou.

Lors d'affrontements en avril et mai entre les forces armées azerbaïdjanaises et arméniennes, ces dernières ont utilisé des drones iraniens – les mêmes que ceux utilisés par les troupes russes en Ukraine. La probabilité que les armes françaises ne tombent entre les mains des Iraniens est donc assez élevée, avec le risque que les fabricants d'armes iraniens, qui utilisent largement l'ingénierie inverse, n'utilisent une telle tactique pour moderniser et améliorer leur propre production, qui est exportée vers plusieurs organisations terroristes cherchant à déstabiliser le Moyen-Orient.

Le célèbre expert israélien Ron Ben Ishay a déjà averti que les modernisations et améliorations que les armes iraniennes doivent subir - qui découleront inévitablement de leur utilisation sur le champ de guerre ukrainien - en feront une menace beaucoup plus grande pour toutes les puissances qui s'opposent actuellement au bellicisme iranien. A commencer par Israël.