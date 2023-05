Les dirigeants japonais et sud-coréen à Hiroshima pour une visite historique

"On se souviendra de cette action courageuse du Premier ministre Kishida, qui ouvre la voie à un avenir pacifique"

Les dirigeants japonais et sud-coréen ont effectué dimanche une visite historique au monument à la mémoire des victimes coréennes de la bombe atomique de Hiroshima (ouest du Japon), sur fond de réchauffement des relations longtemps tendues entre ces deux voisins.

Le Premier ministre nippon Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, accompagnés par leurs épouses, ont déposé des bouquets blancs devant ce monument érigé dans le parc du Mémorial de la paix, avant de s'incliner, côte à côte.

Cet hommage commun a eu lieu en marge du sommet des dirigeants du G7, qui se tient jusqu'à dimanche dans la ville japonaise victime du premier bombardement atomique de l'histoire en 1945, et auquel le Japon avait aussi convié les dirigeants de huit pays tiers, dont la Corée du Sud.

C'est la première fois que des dirigeants des deux pays se recueillent ensemble devant ce monument, et avant Fumio Kishida, seul un autre Premier ministre japonais s'y était rendu jusque-là."On se souviendra de cette action courageuse du Premier ministre Kishida, qui ouvre la voie à un avenir pacifique tout en exprimant son chagrin pour les victimes coréennes du bombardement atomique", a déclaré M. Yoon à l'issue d'une réunion bilatérale après leur visite du monument.

Handout / Ministry of Foreign Affairs of Japan Des dirigeants mondiaux au Peace Memorial Park à Hiroshima pour rendre hommage à la mémoire des victimes de la première attaque nucléaire de l'histoire, le 21 mai 2023

Les relations entre Tokyo et Séoul sont depuis longtemps empoisonnées par des contentieux historiques liés à l'occupation de la péninsule coréenne par l'armée japonaise entre 1910 et 1945, comme la question dite des "femmes de réconfort" coréennes, euphémisme pour désigner les esclaves sexuelles des soldats nippons pendant la Seconde Guerre mondiale, et celle des travailleurs forcés coréens pour le compte d'entreprises japonaises.

Mais les dirigeants des deux pays, étroits alliés de Washington, ont entrepris de resserrer leurs liens depuis l'annonce début mars d'un plan de Séoul pour indemniser des Sud-Coréens autrefois soumis au travail forcé, et face aux défis régionaux communs que représentent la Chine et la Corée du Nord.

Les deux voisins ont repris leurs entretiens réguliers à haut niveau, avec la visite de M. Yoon à Tokyo en avril, suivie d'un déplacement de Fumio Kishida à Séoul début mai, où il a déclaré avoir "le coeur qui saigne" face aux souffrances des Coréens sous la colonisation nippone.

Malgré des critiques et le scepticisme des conservateurs des deux pays face à ce rapprochement, les propos de Fumio Kishida ont "trouvé un écho important auprès du public" sud-coréen, a déclaré M. Yoon dimanche.

Fumio Kishida s'est également félicité du resserrement de leurs liens, estimant que l'accélération du rythme de leurs réunions bilatérales "démontre les progrès des relations entre le Japon et la Corée du Sud".