Japon : quatre morts dans une attaque au couteau et à l'arme à feu à Nagano

La police japonaise a arrêté vendredi un homme suspecté d'avoir tué quatre personnes, dont deux policiers, lors d'une attaque au couteau et à l'arme à feu

L'attaque a eu lieu dans une zone semi-rurale du département de Nagano (centre). L'homme, un agriculteur de 31 ans, est soupçonné d'avoir d'abord mortellement poignardé jeudi après-midi une femme avec un long couteau en pleine campagne.

Il aurait ensuite tué avec un fusil de chasse deux policiers arrivés sur les lieux, avant de se retrancher dans une vaste maison à proximité qui appartiendrait à son père, un conseiller municipal de Nakano, selon les médias locaux. Des tirs sporadiques ont été entendus durant la nuit. Deux femmes, dont la mère du suspect, ont pu s'échapper saines et sauves de la maison cernée par les forces de l'ordre. Une autre femme qui avait été blessée sans que les secours puissent intervenir est décédée, portant ainsi le bilan à quatre morts. Le mobile du meurtrier présumé reste pour l'heure inconnu. "Il cultivait du raisin, c'était quelqu'un de calme. Je ne sais vraiment pas pourquoi il a fait une chose pareille", a confié un voisin à la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

L'homme a été arrêté vendredi et placé en garde à vue pour meurtre. "Nous prions pour les âmes des personnes décédées et nous exprimons nos sincères condoléances aux familles endeuillées" a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno lors d'un point presse régulier. "Une enquête de police est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire, y compris sur son déroulement et son contexte", a ajouté M. Matsuno.

"Parce que j'avais envie"

"Je travaillais dans une ferme quand juste après 16H00 (jeudi, NDLR), une femme est accourue en venant de la route en disant "aidez-moi" et puis elle est tombée", a raconté un témoin de 72 ans à la chaîne NHK. "Derrière elle se trouvait un homme en tenue de camouflage avec un long couteau, qui l'a poignardée dans le dos", a ajouté ce témoin, qui a déclaré avoir ensuite appelé les secours, tandis que des voisins ont tenté en vain de ranimer la victime à terre.

"Je l'ai tuée parce que j'avais envie", a déclaré le meurtrier présumé, selon un témoin cité par l'agence Kyodo. Peu après, le suspect aurait attaqué par surprise deux policiers qui venaient d'arriver sur les lieux, apparemment avec un fusil de chasse. Les policiers étaient à l'intérieur de leur véhicule, et le forcené aurait placé son arme contre une vitre et tiré à deux reprises, selon la NHK. Les habitants des environs, une zone habituellement très paisible avec des rizières et des serres agricoles, avaient été appelés par les autorités locales à se confiner.

Les meurtres sont rares au Japon, où le port d'armes à feu est ultra-réglementé. En 2022, seules quatre personnes avaient été tuées par balles dans ce pays de 125 millions d'habitants. Mais le Japon a été ébranlé l'an dernier par l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué avec une arme à feu artisanale alors qu'il prononçait un discours électoral à Nara, dans l'ouest du pays. Le mois dernier, un jeune homme a été interpellé après avoir lancé un engin explosif artisanal en direction du Premier ministre en exercice Fumio Kishida, qui effectuait un déplacement dans un petit port de pêche du département de Wakayama (ouest). M. Kishida s'en est sorti indemne.