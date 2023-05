La Corée du Nord informe Tokyo d’un prochain lancement de "satellite"

Selon le gouvernement nippon, le lancement prévu serait en réalité celui d’un missile balistique que Pyongyang essaierait de faire passer pour un satellite

La Corée du Nord a informé le Japon qu’elle allait lancer un nouveau satellite dans les prochaines semaines, ont annoncé lundi les garde-côtes japonais. Selon le gouvernement nippon, le lancement prévu serait en réalité celui d’un missile balistique que Pyongyang essaierait de faire passer pour un simple satellite.

La Corée du Nord a indiqué aux garde-côtes japonais qu'une fusée serait lancée entre le 31 mai et le 11 juin et devrait retomber dans une zone à proximité de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l'est de l'île de Luçon aux Philippines, a déclaré un porte-parole des garde-côtes.

Yoshikazu Tsuno/Pool Photo via AP Le Premier ministre japonais Fumio Kishida

Le bureau du Premier ministre japonais Fumio Kishida a de son côté déclaré sur son compte Twitter que celui-ci avait donné des instructions au sujet de "la notification de la Corée du Nord concernant le lancement d'un missile balistique qu'elle décrit comme un satellite".

Le chef du gouvernement a demandé aux agences et ministères concernés de coopérer pour recueillir des renseignements, tout en appelant à rester vigilants et à collaborer avec les alliés du Japon comme les États-Unis et la Corée du Sud, est-il écrit sur Twitter. "Même s'il est décrit comme un satellite, un lancement utilisant la technologie des missiles balistiques constituerait une violation des résolutions de sécurité des Nations unies et un problème grave menaçant la sécurité des personnes", a déclaré M. Kishida.

Korea Central News Agency / Korea News Service via AP Le leader nord-coréen Kim Jong Un assiste à un lancement de missile

Le ministère japonais de la Défense a réagi en ordonnant à la Force aérienne d'autodéfense d'abattre tout missile balistique dont la chute dans les eaux nationales serait confirmée. Des missiles intercepteurs SM-3 et des missiles de type Patriot PAC-3 seront déployés à cet effet, a précisé le ministère de la Défense.