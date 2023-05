Chine : tensions à Nagu, affrontements autour de la démolition d'une mosquée

Le projet de démolition vise à raser quatre minarets et le toit du dôme de la mosquée de Najiaying, ce qui a suscité l'indignation parmi les habitants.

Des affrontements violents ont éclaté dans la ville majoritairement musulmane de Nagu, dans le Sud-Ouest du pays, en raison d'un projet entourant la démolition partielle d'une mosquée. Des témoins ont rapporté que des centaines de policiers ont été mobilisés et plusieurs personnes arrêtées lors de ces incidents.

Le projet de démolition de la mosquée de Najiaying, comprenant la destruction de quatre minarets et du toit du dôme, a en effet suscité l'indignation parmi les habitants de la communauté musulmane Hui, qui considérait cette mosquée comme leur foyer spirituel.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de policiers équipés de matraques et de boucliers repoussant la foule qui s'était massée devant la mosquée et qui leur lançait des objets. Cependant, les habitants ont exprimé leur détermination à empêcher la démolition de la mosquée

Après ces affrontements, des arrestations ont eu lieu et un important déploiement policier persiste dans la ville. De plus, les résidents proches de la mosquée ont également signalé des coupures de courant des problèmes de connexion Internet depuis samedi.

Le gouvernement du district de Tonghai, en charge de Nagu, a ouvert une enquête sur ces incidents qualifiés de perturbations graves de l'ordre social et ont incité les personnes impliquées à cesser tout acte illégal et criminel, menaçant de sanctions sévères. Toutefois, ceux qui se rendront volontairement avant le 6 juin bénéficieront d'un traitement plus clément.

Ces événements surviennent dans un contexte de surveillance accrue des pratiques religieuses en Chine, visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Des études occidentales ont également dénoncé l'internement de plus d'un million de Ouïghours et d'autres groupes ethniques musulmans dans la région du Xinjiang, ce qui ne fait qu'accroitre les tensions entre les autorités chinoises et les communautés musulmanes.

A ce jour, plusieurs mosquées ont été démolies ou rénovées de manière coercitive pour se conformer aux normes esthétiques officielles chinoises.