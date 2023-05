La Chine envoie son premier astronaute civil dans l'espace

Spécialiste des sciences et de l'ingénierie spatiale, Gui Haichao sera chargé des expériences dans la station

La Chine a envoyé mardi vers sa station spatiale Tiangong trois nouveaux astronautes, dont pour la première fois un civil. Le but de cette mission chinoise est de renforcer ses connaissances en matière de vol habité face aux Américains et aux Russes. La Chine a réaffirmé lundi vouloir envoyer un Chinois sur la lune d'ici à 2030, l’un des grands objectifs de son programme spatial.

HECTOR RETAMAL / AFP Gui Haichao, premier astronaute civil chinois

Le commandant de la mission Shenzhou-16, Jing Haipeng, 56 ans, dont c'est le quatrième vol spatial, l'ingénieur Zhu Yangzhu, 36 ans et Gui Haichao, qui a le même âge, professeur et premier civil chinois dans l'espace, ont décollé à bord d'une fusée Longue Marche 2F à 9 h 31 heure locale du centre de lancement de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Le lancement a été un « succès total » et les « astronautes sont en bonne forme », a déclaré Zou Lipeng, directeur du centre de lancement.

Spécialiste des sciences et de l'ingénierie spatiale, Gui Haichao sera chargé des expériences dans la station. Leur séjour dans Tiangong doit durer six mois. Ils rejoindront leurs trois prédécesseurs de la mission Shenzhou-15, qui y sont depuis déjà six mois et qui s’apprêtent à revenir sur Terre dans quelques jours.

HECTOR RETAMAL / AFP Décollage de la fusée Longue Marche 2F du centre de lancement de Jiuquan

La Chine a un retard à rattraper en matière de vols spatiaux habités puisqu’elle n’a envoyé son premier humain dans l'espace qu'en 2003, alors que Soviétiques et Américains l’avaient fait dès 1961. La station Tiangong doit rester en orbite terrestre au moins 10 ans.