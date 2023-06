Une soixantaine d'ambulances et des équipes de secouristes ont été déployées sur le site de l'accident

50 personnes ont péri et au moins 500 ont été blessées dans une catastrophe ferroviaire ayant impliqué trois trains vendredi dans l'est de l'Inde, ont annoncé des responsables officiels et des médias locaux.

Un train de voyageurs, le Coromandel Express, et un convoi de marchandises sont entrés en collision près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l'État d'Odisha, ont raconté des témoins et des porte-parole des autorités régionales.

Un deuxième train de voyageurs a également été impliqué dans ce drame, d'après Pradeep Jena, un haut représentant du gouvernement de cet Etat, mais on ignore les circonstances exactes dans lesquelles cela s'est produit.

L'agence Press Trust of India citant des responsables ayant requis l'anonymat a évoqué un possible bilan d'une cinquantaine de morts. De nombreux passagers pourraient avoir été piégés sous des wagons.

La police de Balasore a quant à elle dit que le nombre des blessés pourrait s'élever à au moins 200, dont beaucoup ont été grièvement atteints. Environ 60 ambulances et équipes d'urgence ont été dépêchées sur place pour aider à transporter les blessés vers des établissements médicaux.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit "affligé". L'Inde a connu plusieurs autres catastrophes ferroviaires dans le passé mais la sécurité sur les rails s'est considérablement améliorée ces dernières années grâce à de nouveaux investissements massifs et à des mises à niveau technologiques.