Australie : ouverture d'une enquête sur la fuite de Malka Leifer en Israël

L'ancienne directrice d'une école juive orthodoxe a été condamnée pour viol sur des élèves

La police australienne a rouvert une enquête au sujet des circonstances de la fuite en Israël de Malka Leifer, ex-directrice d'une école juive orthodoxe de Melbourne, reconnue coupable de viol en avril. Les investigations portent sur l'aide éventuelle dont celle-ci aurait bénéficié au sein de son ancien établissement pour se réfugier dans l'Etat hébreu en 2008, afin d'échapper à la justice australienne.

Malka Leifer, 56 ans, a été reconnue coupable de 18 chefs d'accusation d'abus sexuels sur les sœurs Dassi Erlich et Elly Sapper lorsqu'elles étaient élèves à l'école Adass Israel entre 2003 et 2007. Une audience de détermination de peine est prévue plus tard ce mois-ci.

Arrêtée en Israël en 2014, l'ancienne directrice et ses avocats ont bataillé durant des années afin d'empêcher son extradition réclamée par l'Australie, qui a finalement eu lieu en 2021. Le processus, couvrant plus de 70 audiences d'extradition, a mis à rude épreuve les relations entre Jérusalem et Canberra.

La police de Victoria a confirmé samedi qu'elle enquêtait à nouveau sur l'affaire, sans donner plus de détails. Le lancement de ces nouvelles investigations est intervenu après une lettre adressée par d'anciens députés au commissaire de la police de cet Etat du sud-est de l'Australie, réclamant une enquête sur le conseil d'administration de l'école Adass Israel, soupçonné de complicité dans la fuite de Malka Leifer.

WILLIAM WEST / AFP Les trois sœurs victimes de Malka Leifer s'expriment après la condamnation de celle-ci par la justice australienne, Melbourne, le 3 avril 2023

Les députés à l'origine de cet appel ainsi qu'une l'une des victimes de l'ancienne directrice ont salué la décision de la police australienne. "Les actions du conseil d'administration pour faciliter l'évasion de Malka Leifer ont non seulement entravé l'action judiciaire, mais elles ont également perpétué l'angoisse que nous avons été forcées d'endurer, entravant notre chemin vers la guérison", a déclaré au journal The Age Dassi Erlich, victime d'abus sexuels par l'ancienne directrice.

"J'espère que ce processus permettra aux autres victimes de sentir que la boucle est bouclée, et qu'il servira également de catalyseur de changement au sein de la communauté, en incitant à l'avenir au signalement et la prévention d'incidents similaires", a-t-elle ajouté.

Malka Leifer, 56 ans, mère de huit enfants et née en Israël, avait été inculpée de 27 infractions sexuelles commises à l'école Adass Israel, à son domicile de Melbourne et dans des camps scolaires. Acquittée de neufs chefs d'accusation, elle a finalement été condamnée pour viol et attentat à la pudeur.

En août dernier, l'ancien ministre de la Santé israélien Yaakov Litzman, issu du parti Judaïsme unifié de la Torah, a été condamné à huit mois de probation et à une amende de 3 000 shekels pour avoir abusé de sa fonction afin d'empêcher l'extradition de Malka Leifer, issue du même courant ultraorthodoxe que lui. Il a été reconnu coupable d'avoir fait pression sur un psychiatre de l'État afin qu'il pose un diagnostic d'instabilité mentale sur l'ancienne directrice, destiné à empêcher l'extradition de celle-ci.