Les exercices navales se dérouleront de lundi à jeudi dans l'est du territoire indonésien malgré les tensions croissantes

Les États-Unis et la Chine ont envoyé lundi des navires de guerre en Indonésie pour participer à des manœuvres maritimes internationales, malgré les tensions croissantes entre les deux puissances. Les exercices se dérouleront de lundi à jeudi dans l'est du territoire indonésien, au large de l'île de Célèbes.

Au total, 17 navires étrangers et environ une vingtaine de navires indonésiens participent à ces exercices. Selon le porte-parole de la marine indonésienne, ces manœuvres visent à promouvoir la coopération maritime dans la région et ne sont pas "de nature guerrière". "Les exercices MNEK sont un entraînement non guerrier qui donne la priorité à la coopération maritime dans la région", a expliqué le porte-parole de la marine indonésienne I Made Wira Hady.

GREG BAKER / AFP Des bateaux dans le détroit de Taïwan, en Chine, vendredi 7 avril 2023

Alors que Washington tente de contrer l'expansion militaire chinoise près de Taïwan, ces deux nations ont accepté l'invitation de l'Indonésie pour participer aux exercices multilatéraux connus sous le nom de "Komodo" (MNEK).

La marine américaine a déployé une frégate légère sur place, selon un porte-parole de l'ambassade américaine à Jakarta, tandis que la Chine a annoncé l'envoi d'un destroyer et d'une frégate.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées récemment, avec des incidents impliquant leurs forces armées dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale. A Singapour, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a souligné l'importance de renouer le dialogue avec Pékin pour éviter tout conflit potentiel entre ces deux puissances militaires.