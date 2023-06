La Chine creuse un trou de plus de 11 000 mètres de profondeur

Un puits étroit atteindra la croûte terrestre afin d'étudier les structures internes. La Chine cherche à explorer de nouvelles frontières

La Chine a commencé à creuser son trou de forage le plus profond dans le but d'étudier les régions de la planète situées sous la surface. Le forage a commencé mardi dans un désert du bassin du Tarim, dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, selon l'agence de presse étatique chinoise Xinhua. D'une profondeur prévue de 11 100 mètres, le puits étroit traversera plus de 10 strates continentales et atteindra le système crétacé de la croûte terrestre, une série de roches stratifiées datant de 145 millions d'années.

Le projet devrait être achevé en 457 jours et a été salué par les médias d'État chinois comme "un jalon dans l'exploration de la Terre profonde par la Chine".

Le puits d'exploration profonde permettra aux scientifiques d'étudier la structure interne et l'évolution de la Terre, et fournira des données pour la recherche géoscientifique, a déclaré dans un communiqué la China National Petroleum Corporation, le principal producteur de pétrole et de gaz du pays, qui a dirigé le projet. Wang Chunsheng, un expert technique impliqué dans l'opération, l'a décrite comme une tentative audacieuse d'explorer le territoire inconnu de la Terre et de repousser les limites de la compréhension humaine.

L'exploit ne sera toutefois pas facile à réaliser. "La difficulté de construction du projet de forage peut être comparée à un gros camion roulant sur deux minces câbles d'acier", a déclaré à Xinhua Sun Jinsheng, scientifique à l'Académie chinoise d'ingénierie.

FLORENCE LO / POOL / AFP Le président Xi Jinping

Le projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour explorer de nouvelles frontières dans l'espace et sous la surface de la Terre. En 2021, le président chinois a exhorté les principaux scientifiques du pays à franchir de nouvelles barrières dans différents domaines, notamment l'exploration des profondeurs de la Terre. Par ailleurs, Xi Jinping a également insisté sur la nécessité de renforcer l'approvisionnement énergétique national, poussant les géants chinois de l'énergie à rechercher des ressources naturelles.

La région du Xinjiang, en particulier, est connue pour être riche en gisements de minéraux et de pétrole. Le mois dernier encore, Sinopec, la plus grande société de raffinage de Chine, a découvert des flux de pétrole et de gaz assez importants dans un puits d'exploration du bassin de Tarim, à plus de 8 500 mètres de profondeur.

Avec une profondeur de 12 262 mètres, le forage super profond de Kola, dans le nord-ouest de la Russie, est le trou le plus profond au monde créé par l'homme.