L'Australie va interdire les symboles nazis dans l'espace public

L'Australie, où les groupuscules d'ultra-droite gagnent de plus en plus de terrain, va bientôt interdire les symboles nazis dans l'espace public. Un texte sur le sujet sera présenté au Parlement australien la semaine prochaine et devrait probablement être adopté avec le soutien des partis de l'opposition. Cette loi interdira l'exhibition et la vente de symboles nazis comme la croix gammée ou l'éclair SS.

"Il n'y a pas de place en Australie pour les symboles qui glorifient les horreurs de l'Holocauste", a déclaré le procureur général Marc Dreyfus. "Et nous n'autoriserons plus personne à tirer profit de l'exhibition et de la vente d'objets qui célèbrent les nazis et leur idéologie maléfique".

Le Conseil australien des Affaires juives a salué cette initiative, jugeant qu'elle était la bienvenue "à une époque où l'antisémitisme est en hausse dans le monde entier". Ces dernières années, de nombreux Australiens sont venus grossir les rangs des groupes néo-nazis. Ils sont impliqués dans 30% des dossiers de lutte anti-terroriste du pays, selon les renseignements australiens.

DIRK WAEM / BELGA / AFP Illustration - Symboles nazis dans l'espace public

Cette interdiction s’appliquera désormais à l'échelle nationale, après que les deux États australiens les plus peuplés, la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria, l’ont déjà promulgué. Elle ne concernera en revanche pas les symboles nazis utilisés à des fins artistiques ou éducatives. Elle ne s’appliquera également pas au svastika, symbole religieux bouddhiste et hindouiste.