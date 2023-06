Japon : deux morts lors d'une fusillade dans un stand de tir de l’armée

Le tireur est un aspirant soldat de 18 ans qui "a tiré avec un fusil" avec "l'intention de tuer"

Deux soldats ont été tués et un autre blessé mercredi lors d’une fusillade dans un stand de tir de l'armée japonaise à Gifu, dans le centre du pays. "Au cours d'un exercice à balles réelles dans le cadre de l'entraînement de nouvelles recrues, un candidat aux Forces d'autodéfense a tiré sur trois personnes", a déclaré dans un communiqué la Force terrestre d'autodéfense japonaise, qui a ensuite confirmé la mort de deux soldats. Le tireur a rapidement été arrêté.

Le tireur est un aspirant soldat de 18 ans, qui a été arrêté sur place par d'autres militaires, a indiqué la police nippone. Il "a tiré avec un fusil" avec "l'intention de tuer", a-t-elle ajouté. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années et deux autres hommes d'une vingtaine d'années sont les victimes du tireur selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

Des images aériennes diffusées par la chaîne montraient des militaires et des civils rassemblés autour d'un véhicule de secours et des policiers bloquant les routes avoisinantes. Un habitant a déclaré à la NHK qu'il avait vu plusieurs véhicules de secours se précipiter dans la zone vers 09H30 heure locale, mais qu'il n'avait rien entendu avant. Le stand de tir où se sont déroulés les faits est une installation couverte de plus de 65 000 m2 et est géré par l’armée japonaise.

Les crimes violents sont rares au Japon, où la législation sur les armes à feu est extrêmement restrictive. Cependant plusieurs attaques ont ébranlé le pays au cours de l'année écoulée, notamment le meurtre de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe tué par balles en juillet 2022. Le Premier ministre actuel Fumio Kishida a lui été visé en avril dernier par un engin explosif artisanal, sans qu’il ne soit blessé. Fin mai, un forcené a tué quatre personnes, dont deux policiers, lors d'une attaque au couteau et au fusil de chasse à Nagano.