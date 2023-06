La Corée du Sud accuse le Nord d'avoir contrefait un site internet pour voler des données

Le site contrefait a été conçu pour pirater les identifiants et mots de passe des utilisateurs de Naver et dérober notamment des cryptomonnaies

Les services de renseignements sud-coréens ont annoncé mercredi que la Corée du Nord a contrefait le plus important portail internet sud-coréen, Naver, pour dérober des données personnelles. Pyongyang a mis en ligne un site de phishing reproduisant la page d'accueil du moteur de recherche sud-coréen, selon les renseignements de Séoul.

Le site contrefait, identifié par les renseignements sud-coréens à l'adresse naverportal.com, a été conçu pour pirater les identifiants et mots de passe des utilisateurs de Naver et permettre à Pyongyang d'accéder à des informations personnelles précieuses, expliquent les services de renseignements de Corée du Sud. Des mesures ont été prises pour en bloquer l'accès aux internautes sud-coréens.

https://twitter.com/i/web/status/1668879688880750592 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Etant donné que les méthodes de piratage de la Corée du Nord contre notre peuple deviennent de plus en plus sophistiquées, nous demandons à la population de redoubler de vigilance", déclarent les renseignements. "S'il vous plaît, cessez d'y accéder immédiatement si vous repérez une page qui ne contient pas l'URL du domaine d'accès standard de Naver", ont-ils martelé.

"La Corée du Nord mène des cyberattaques omnidirectionnelles, notamment de vol de cryptomonnaies et de piratage d'informations sensibles, dans le monde entier", a déclaré le ministère sud-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette activité entraîne "non seulement des dégâts matériels pour les entreprises et individus innocents, mais constitue aussi une menace sérieuse pour l'ensemble de l'écosystème informatique mondial", a ajouté le ministère.

Justin TALLIS (AFP/Archives) Illustration - La cryptomonnaie Bitcoin

Naver est l'une des plus imposantes entreprises de la tech sud-coréenne. Elle propose une multitude de services auxquels recourent quotidiennement de nombreux internautes, notamment un outil de cartographie, des moyens de paiement, ainsi que des blogs et des forums. Selon la Corée du sud, le Japon et les États-Unis, le régime de Kim Jong Un a dérobé environ 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaie en 2022.