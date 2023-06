Taïwan, "péril le plus important" pour les relations entre la Chine et les Etats-Unis (chef de la diplomatie chinoise)

"La question de Taïwan issue constitue la question fondamentale des intérêts primordiaux de la Chine"

Le ministre chinois des Affaires étrangères a affirmé dimanche que Taïwan représentait "le péril le plus important" pour les relations entre Pékin et Washington, selon des propos rapportés par la télévision d'Etat CCTV.

"La question de Taïwan issue constitue la question fondamentale des intérêts primordiaux de la Chine, le sujet le plus important dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis et le péril le plus important" pour celles-ci, a déclaré Qin Gang à son homologue américain Antony Blinken, selon CCTV.

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a entamé dimanche une visite de deux jours en Chine avec l'espoir d'apaiser les tensions bilatérales, lors du premier déplacement d'un chef de la diplomatie américaine sur le sol chinois en près de cinq ans.

LEAH MILLIS / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (à gauche) marche avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang (à droite) avant une réunion à la maison d'hôtes de l'État de Diaoyutai à Pékin, le 18 juin 2023.

M. Blinken a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, dans une villa d'Etat richement décorée située dans les anciens jardins Diaoyutai à Pékin où ses hôtes chinois devaient ensuite organiser un banquet. Tous deux ont marché sur un tapis rouge et se sont serré la main devant un drapeau de chaque pays, sans faire de commentaire. Si personne ne s'attend à des avancées majeures tant les sujets de friction sont nombreux, l'idée reste d'amorcer un dégel diplomatique et maintenir un dialogue pour "gérer de façon responsable la relation sino-américaine", selon le département d'Etat. Le chef de la diplomatie chinoise a accepté de se rendre à Washington, après les discussions "constructives" et "honnêtes" du secrétaire d'Etat Antony Blinken à Pékin. Antony Blinken a invité le ministre des Affaires étrangères Qin Gang et les deux hommes se sont mis d'accord pour "programmer une telle visite à une date qui leur conviendrait mutuellement", à fixer ultérieurement, a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matt Miller.