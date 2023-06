Inde : une vague de chaleur extrême fait près de 100 morts

Pendant les vagues de chaleur, le pays souffre généralement de graves pénuries d'eau

Au moins 96 personnes sont mortes dans deux des États les plus peuplés de l'Inde au cours des derniers jours, ont indiqué les autorités dimanche, alors que des pans entiers du pays sont frappés par une vague de chaleur extrême, a rapporté l'Associated Press.

Les décès sont survenus dans l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, et dans l'État de Bihar, dans l'est, où les autorités ont recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et à celles souffrant de diverses maladies de ne pas sortir dans les rues. Avec des températures avoisinant les 45 degrés, tous les décès survenus dans l'Uttar Pradesh, soit 54 au total, ont été signalés dans le district de Ballia, à quelque 300 kilomètres au sud-est de Lucknow, la capitale de l'État.

(AP Photo/Rajesh Kumar Singh) Un homme se rafraichit le visage dans le district de Lalitpur, dans le nord de l'État de l'Uttar Pradesh, en Inde, le dimanche 18 juin 2023.

Les autorités ont constaté que la plupart des personnes décédées avaient plus de 60 ans et souffraient de problèmes de santé préexistants, qui ont pu être exacerbés par la chaleur intense. S. K. Yadav, médecin à Ballia, a déclaré qu'au cours des trois derniers jours, quelque 300 patients ont été admis à l'hôpital du district pour diverses affections aggravées par la chaleur. Les autorités ont indiqué que la plupart des patients admis sont âgés de 60 ans et plus, et présentent des symptômes de forte fièvre, de vomissements, de diarrhée, de difficultés respiratoires et de problèmes cardiaques.

AP Photo/Rajesh Kumar Singh Des personnes se tiennent sur les rochers de la rivière Dhasaan dont le niveau d'eau a baissé à Ghuwara, dans le district de Chhatarpur, dans l'État du Madhya Pradesh, en Inde.

Les principaux mois d'été - avril, mai et juin - sont généralement les plus chauds dans la majeure partie de l'Inde, avant que les pluies de la mousson ne ramènent des températures plus fraîches. Mais les températures sont devenues plus intenses au cours de la dernière décennie. Pendant les vagues de chaleur, le pays souffre généralement de graves pénuries d'eau, des dizaines de millions de ses 1,4 milliard d'habitants n'ayant pas accès à l'eau courante. Les services météorologiques du pays ont averti que la canicule allait se poursuivre dans une dizaine d’États dans les prochains jours.