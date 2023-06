En Inde, une horloge démographique conte l'histoire du pays le plus peuplé du monde

L'horloge aux allures de tableau d'affichage sportif est actualisée manuellement chaque jour en fonction des estimations prévisionnelles

L'horloge démographique de l'Inde, composée de 10 cases blanches numérotées sur un grand tableau métallique vert, attire les passants curieux qui la regardent enregistrer l'histoire de la nation la plus peuplée du monde.

Installée sur la façade de l'Institut international des sciences de la population (IIPS), à Bombay, l'horloge aux allures de tableau d'affichage sportif est actualisée manuellement chaque jour en fonction des estimations prévisionnelles. Elle a été érigée en 1982, alors que l'Inde comptait un peu plus de 684 millions d'habitants, d'après le recensement gouvernemental de 1981.

Ce chiffre a plus que doublé au cours des décennies suivantes. L'Inde a connu une croissance démographique rapide et dépassé la Chine en tête du classement des pays par population, avec plus de 1,42 milliard d'habitants, selon une projection des Nations unies datant du mois d'avril.

PUNIT PARANJPE / AFP Un agent de sécurité change manuellement un chiffre pour mettre à jour le tableau de l'horloge démographique affiché à l'extérieur de l'Institut international des sciences de la population (IIPS) à Mumbai, le 2 juin 2023.

"Un emplacement supplémentaire avait déjà été aménagé dans l'horloge, prévoyant que nous allions dépasser le milliard", explique le professeur Chander Shekhar de l'IIPS. La surpopulation est depuis longtemps un sujet de préoccupation, poussant le gouvernement à mettre en place un programme national de planification familiale dès 1952. Mais ce sont les mesures controversées de stérilisation forcée prises dans les années 1970 qui ont suscité des débats publics et incité l'institut à créer l'horloge, indique M. Shekhar. Chaque jour, des agents de sécurité changent les chiffres en se basant sur des prévisions du taux de croissance naturelle - la différence entre naissances et décès pour 1.000 personnes par an - tirées des estimations du gouvernement et des Nations unies.

PUNIT PARANJPE / AFP Un agent de sécurité met à jour manuellement le tableau de l'horloge démographique affiché à l'extérieur de l'Institut international des sciences de la population (IIPS) à Mumbai, le 2 juin 2023.

"Nous nous réjouissons de la mise à jour du tableau, car les passants peuvent également constater l'augmentation de la population", souligne Salunkhe V.V., 56 ans, qui supervise la sécurité.

La population indienne augmente d'un peu moins de 41.000 personnes par jour - soit une toutes les deux secondes - ce qui représente environ 15 millions d'individus par an, selon les projections actuelles.