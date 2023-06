Le changement initié est loin d'être anecdotique car dans ce pays, l'âge est un véritable déterminant social et professionnel

Les Sud-Coréens ont tous rajeuni d'un an mercredi. Cela ne doit rien à une quelconque eau de Jouvence ou à la chirurgie esthétique, mais plutôt à l'abandon du système ancestral de calcul de l'âge qui prévalait jusqu'alors dans le pays.

Jusqu'à maintenant, les citoyens étaient automatiquement âgés d'un an à leur naissance - les mois passés in utero étant pris en compte -, et vieillissaient d'une année chaque 1er janvier, et non à la date de leur anniversaire comme le veut le système international.

Les 50 millions d'habitants de Corée du Sud ont donc tous rajeuni d'un an voire deux, en fonction de leur date de naissance. La population se dit satisfaite non seulement par le fait d'avoir rajeuni, mais aussi parce qu'elle est désormais en accord avec le système de comptage couramment utilisé. Beaucoup rapportent en effet qu'ils étaient jusqu'alors obligés de faire un calcul dans leur tête avant de donner leur âge à un étranger, afin de coller aux normes internationales.

Même si les services de passeport, la justice, ainsi que les services de santé et de retraite se basent déjà depuis longtemps sur l'âge international, le changement initié est toutefois loin d'être anecdotique. En Corée du Sud en effet, l'âge est un véritable déterminant social et professionnel, et une année de plus ou de moins peut véritablement changer le statut d'une personne.