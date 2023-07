Chine : une société accorde une prime aux employés qui font des enfants

La population chinoise a diminué l'année dernière pour la première fois en 60 ans

La société chinoise Trip.com, l'une des plus grandes agences de voyages en ligne au monde, a annoncé qu'elle accorderait à ses employés une rémunération supplémentaire s'ils ont des enfants. L'entreprise a déclaré que le budget alloué à cette initiative était de près de 140 millions de dollars, afin d'encourager les employés à fonder une famille ou à agrandir la leur.

Selon l'agence de voyages, les employés qui sont dans l'entreprise depuis au moins trois ans recevront une prime annuelle de plus de 1 300 dollars pour chaque enfant né dans leur famille. La prime sera accordée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de cinq ans.

Wang Zhao (AFP/Archives) L'Association chinoise d'étude de la population estime que 40 millions de personnes sont infertiles en Chine

"A travers ces avantages, nous visons à apporter un soutien financier à nos employés", a déclaré le président de l'entreprise, James Liang, dans un communiqué. Nous voulons encourager nos employés à fonder une famille sans compromettre leurs réalisations professionnelles".

L'annonce de la société est intervenue après des initiatives similaires de petites entreprises chinoises, et dans le contexte d'une crise démographique dans le pays. La population chinoise a diminué l'année dernière pour la première fois en 60 ans, alors que seulement 6,77 naissances ont été enregistrées pour 1 000 habitants - le taux de natalité le plus bas depuis 1949. Le pays est maintenant le deuxième plus peuplé, après l'Inde.

En 2015, Pékin a levé l'interdiction d'avoir plus d'un enfant, mais à partir de 2016, le taux de natalité national a continué de baisser.

