Bangkok : une femme amputée à l'aéroport après s'être coincée le pied dans un tapis roulant

Une Thaïlandaise de 57 ans a dû subir une amputation chirurgicale à l'aéroport de Bangkok, après que son pied se soit coincé dans un tapis roulant alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. La femme a trébuché sur sa valise et sa jambe s'est alors coincée.

Sur les photos relayées sur les réseaux sociaux, on aperçoit la femme allongée au sol, le pied coincé dans le tapis mécanique. Des responsables ont déclaré que les touristes se sont précipités pour éteindre la machine dès que la jambe de la femme s'est coincée, mais il était déjà trop tard. Au moment où les équipes médicales sont arrivées sur les lieux, sa jambe était déjà mutilée.

Kitirat, son fils, a déclaré qu'un chirurgien avait été appelé sur les lieux pour lui amputer le pied. Selon lui, elle a été évacuée vers l'hôpital "Bonrungard" à Bangkok avec le reste du pied enfermé dans une boîte en polystyrène avec des glaçons. "Ça m'a fait mal au cœur de la voir comme ça", a déclaré Kitirat.

Kitirat a déclaré que la vie de sa mère n'était pas en danger mais qu'elle était profondément déprimée. "Ma mère est une femme forte et de l'extérieur, tout semble aller bien. Mais je la connais bien et c'est très difficile pour elle", a-t-il déclaré. "Moi et le reste de la famille savons qu'elle a le coeur brisé suite à l'amputation. Son état mental est ce qui nous inquiète le plus."

L'hôpital Bonnerongard a indiqué que les chirurgiens avaient "recollé" le pied de la femme mais il ne fonctionnera plus jamais complètement. À l'aéroport de Don Mueang, le reste des escaliers mécaniques ont depuis cessé de fonctionner, sous réserve d'une enquête sur les circonstances de l'accident.