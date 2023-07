Lynchage d'un musulman : 10 Indiens condamnés à 10 ans de prison

Tabrez Ansari, 24 ans, avait été attaché et torturé pendant 12 heures en 2019 par des inconnus qui l'accusaient d'un vol

Dix Indiens ont été condamnés mercredi à Ranchi, capital de l'Etat de Jharkand, à dix ans de prison pour avoir lynché un musulman, mort après avoir été torturé et forcé de chanter des slogans hindous.

Tabrez Ansari, 24 ans, avait été attaché et torturé pendant 12 heures en 2019 par des inconnus qui l'accusaient d'un vol. Une vidéo de la scène était devenue virale, le montrant contraint de chanter "Jai Sri Ram" (Ram Mon Dieu), un slogan populaire chez des extrémistes hindous. La police avait ensuite arrêté Tabrez Ansari pour vol, alors qu'il se trouvait dans un état critique, et il n'avait été hospitalisé qu'au bout de quelques jours, décédant de ses blessures à l'hôpital. Devant le scandale, la police avait fini par arrêter douze hindous, dont deux ont été acquittés par manque de preuves. Les dix autres ont été condamnés la semaine dernière et leur peine - dix ans de prison - a été annoncée mercredi.

L'épouse de Tabrez Ansari, Shaista Parveen, pour qui la police est également responsable de la mort de son mari, a annoncé qu'elle ferait appel de la sentence. "Je respecte la décision de la cour, mais je ne suis pas entièrement satisfaite", a-t-elle dit. "Nous allons faire appel".

Le Premier ministre Narendra Modi, critiqué pour avoir manqué de dénoncer les violences intercommunautaires, s'est dit "attristé" par la mort de Tabrez Ansari.