Inde : McDonald’s cesse d'utiliser des tomates en raison de la flambée des prix

Les tomates sont largement utilisées dans la cuisine indienne

La chaîne de restaurants McDonald's en Inde a cessé d'utiliser les tomates dans ses plats dans la plupart de ses enseignes du nord et de l'est du pays, alors que les prix ont été multipliés par cinq, en raison de conditions météorologiques défavorables qui ont limité la production des récoltes.

La chaîne internationale de fast-food a évoqué l'absence de produits de qualité suffisante et une hausse significative des coûts pour justifier la réduction de l'utilisation de tomates.

Les prix de cet aliment de base des ménages indiens ont récemment grimpé en flèche, car les moussons tardives, les fortes pluies et les températures plus chaudes que la normale ont eu un impact sur les zones de culture du pays.

KENZO TRIBOUILLARD (AFP/File) McDonalds

Les tomates sont largement utilisées dans la cuisine indienne et les hausses de prix peuvent déclencher des protestations généralisées similaires à celles provoquées par la "crise des oignons", qui a littéralement renversé les gouvernements de la nation sud-asiatique. Les fluctuations des coûts peuvent également brouiller les efforts de la banque centrale pour contrôler l'inflation et son impact disproportionné sur les groupes économiquement vulnérables, selon une étude de chercheurs de la Reserve Bank of India, publiée le 6 juillet.

Les tomates, les oignons et les pommes de terre représentent une petite partie du panier combiné de l'indice des prix à la consommation du pays, mais sont des contributeurs majeurs à la volatilité de l'inflation globale, selon l'étude. Une hausse de leurs prix peut entraîner une augmentation des coûts d'autres légumes et biens, et avoir un impact négatif sur l'inflation et la sécurité alimentaire.