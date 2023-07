"Ils prétendent qu'ils sont une démocratie, qu'ils sont les défenseurs et les champions des droits de l'homme. Et puis ils font ça"

Une figure centrale des talibans, Muhammad Suhail Shaheen, s'en est une nouvelle fois pris au prince Harry après la publication de ses mémoires "Le Suppléant", sorties en janvier dernier. Le Prince révélait dans cette autobiographie avoir tué 25 Afghans alors qu'il servait comme copilote et mitrailleur d'hélicoptère Apache en Afghanistan en 2012-2013.

Le Duc de Sussex avait écrit "qu'il avait éliminé deux douzaines de militants talibans" et avait déclaré ne ressentir "ni satisfaction ni honte". Dans une interview donnée à Arab news, Suhail Shaheen a déclaré que le prince Harry devrait "avoir honte de ce qu'il a fait": "Ils prétendent qu'ils sont une démocratie, qu'ils sont les défenseurs et les champions des droits de l'homme. Et puis ils font ça", a-t-il lancé, condamnant le prince, "non seulement pour avoir tué des Afghans innocents, mais aussi pour s'en être vanté".

AP Photo/Hussein Malla Talibans

Il a exigé que le prince soit traduit en justice, affirmant : "Si leurs lois sont destinées à la protection des droits de l'homme, alors il devrait être jugé (devant un tribunal). De son propre aveu, il a reconnu avoir tué 25 personnes. C'est un délit." Le prince Harry a déclaré que les meurtres avaient eu lieu vers la fin de sa tournée en Afghanistan en 2013. "S'il y a des gens qui essaient de faire du mal à nos gars, alors nous les retirerons du jeu", avait-il écrit dans ses mémoires. Les talibans sont revenus au pouvoir lorsque les troupes occidentales dirigées par les États-Unis se sont retirées d'Afghanistan en 2021.