Inondations en Inde : contact perdu avec 120 Israéliens

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé que le contact avait été perdu avec 120 Israéliens qui se trouvaient dans les zones des violentes intempéries. "Un certain nombre d'Israéliens sont coupés de tout contact dans la région touchée par des inondations intenses en Inde", avait d'abord déclaré le ministère, selon la chaîne israélienne N12, avant d'obtenir le nombre exact.

"Il y a pour l'heure 120 Israéliens isolés dans le nord de l'Inde. L'ambassade à New Delhi, en collaboration avec d'autres responsables israéliens et locaux, s'efforce d'établir un contact avec eux, a indiqué le ministère. "Le consulat de Delhi indique que cette situation est principalement due à des difficultés de réception, ainsi qu'à des lignes de communication endommagées par le mauvais temps", a-t-il ajouté.

L’assurance voyage PassportCard avait préalablement annoncé que le contact avec 22 Israéliens se trouvant en Inde avait été perdu en raison des dommages causés par les fortes intempéries, a indiqué mardi la chaîne publique israélienne Kan. Des pluies diluviennes sont tombées sur le nord du pays ces derniers jours, causant des inondations et des glissements de terrain. En conséquence, les infrastructures électriques et cellulaires ont été endommagées et de nombreuses routes du nord du pays ont été bloquées.

PassportCard a mis en place une hotline pour que les familles des voyageurs puissent être informées de l'évolution de la situation. La société a également déclaré que les Israéliens en question n’étaient pour l’instant pas comptabilisés parmi les victimes, le contact ayant été simplement rompu à cause des difficultés de connexion.

Au moins 29 personnes sont mortes dans le nord du pays à la suite de crues soudaines et de glissements de terrain qui ont emporté des ponts et des véhicules, bloqué des routes et démoli des bâtiments, ont indiqué les autorités indiennes. Celles-ci ont recommandé attendre une accalmie pour envoyer des hélicoptères destinés à secourir les quelque 300 personnes bloquées. Les météorologues indiens prévoient de nouvelles pluies dans une grande partie du nord du pays dans les prochains jours.