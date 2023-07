Inondations en Inde : contact perdu avec 200 Israéliens

Des pluies diluviennes sont tombées sur le nord du pays ces derniers jours, causant des inondations et des glissements de terrain

Le ministère des Affaires étrangères a procédé ce mardi soir à une évaluation de la situation sous la direction du directeur général Ronan Levy, après la tempête et les conditions météorologiques difficiles qui affectent le nord de l'Inde ces derniers jours.

Le personnel de l'ambassade d'Israël à New Delhi a rapporté que le contact a été actuellement perdu avec 200 Israéliens. L'évaluation, basée sur un travail conjoint avec le directeur des catastrophes naturelles en Inde, indique qu'ils sont incapables de se tenir au courant de leur situation en raison de l'effondrement de la plupart des systèmes de communication dans la région.

AP Photo/Anupam Nath Pluies diluviennes en Inde

Au cours de la discussion, à laquelle ont participé plusieurs responsables israéliens et hindous, il a été souligné que l'"objectif principal est de s'assurer que tous les Israéliens de la région soient sains et saufs".

