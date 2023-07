La Corée du Nord tire un missile balistique de longue portée en mer du Japon

"Le ou les missiles balistiques sont toujours en vol à l'heure actuelle, nous estimons qu'ils tomberont en mer du Japon vers 11H13"

La Corée du Nord a tiré un missile balistique présumé de longue portée en mer du Japon, a annoncé mercredi l'armée sud-coréenne. "L'armée sud-coréenne "a détecté ce que l'on présume être un missile balistique à longue portée tiré depuis la région de Pyongyang vers 10H00 en direction de la mer de l'Est", a déclaré l'état-major interarmées de Séoul, employant le nom coréen de la mer du Japon.

AP Photo/Ahn Young-joon Illustration - Images du lancement de missiles de la Corée du Nord à la gare de Séoul à Séoul, en Corée du Sud

Les Japonais ont également confirmé le tir, le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, indiquant mercredi que la Corée du Nord a tiré "au moins un" missile balistique présumé vers l'est. "Le ou les missiles balistiques sont toujours en vol à l'heure actuelle... à ce stade, nous estimons qu'ils tomberont en mer du Japon, en dehors de la zone économique exclusive du Japon, à environ 550 kilomètres à l'est de la péninsule coréenne, vers 11H13".

Les relations sont au plus bas entre les deux Corées. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a qualifié d'"irréversible" le statut de puissance nucléaire de son pays l'an passé, et appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques. En réponse, Séoul et Washington ont promis que Pyongyang s'exposerait à une riposte nucléaire et à la "fin" de son gouvernement actuel s'il décidait d'employer l'arme atomique contre eux.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un observant le tir d'un missile

Cette année, la Corée du Nord a conduit une série d'essais d'armements en dépit de sanctions, notamment en testant ses missiles balistiques intercontinentaux (ICBM)les plus puissants. Lundi, la Corée du Nord a menacé d'abattre les avions espions américains qui violeraient son espace aérien, et a condamné le projet de Washington de déployer un sous-marin lanceur d'engins près de la péninsule coréenne.

En réponse aux essais d'armements nord-coréens, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a renforcé cette année la coopération avec Washington en matière de défense, en organisant des exercices militaires conjoints. La Corée du Nord perçoit ce type d'exercices comme des répétitions en vue d'une invasion de son territoire.