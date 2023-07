La Corée du Nord dit avoir testé avec succès un nouveau missile balistique intercontinental

Le Hwasong-18 a parcouru 1 001 kilomètres à une altitude maximale de 6 648 km avant de s'abîmer en mer

La Corée du Nord a déclaré jeudi avoir testé avec succès un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide. Le Hwasong-18 a parcouru 1 001 kilomètres à une altitude maximale de 6 648 km avant de s'abîmer en mer de l’Est (mer du Japon), a indiqué l’agence de presse gouvernementale nord-coréenne, KCNA.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Kim Jong Un applaudit le lancement du nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-18, en Corée du Nord

L’agence de presse a ajouté que le lancement qui a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong, a été une "grande explosion" qui a secoué "la planète entière". Kim Jong Un a également promis qu'une "série d'offensives militaires plus fortes" serait lancée jusqu'à ce que les Etats-Unis et la Corée du Sud changent leur politique à l'égard du Nord, a rapporté KCNA.

La confirmation du lancement, dont l'armée sud-coréenne avait fait état mercredi, intervient au moment où les relations sont au plus bas entre les deux Corées. Kim Jong Un, a qualifié d'"irréversible" le statut de puissance nucléaire de son pays l'an passé, et appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Lancement du nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-18, en Corée du Nord

Le lancement "est une grave provocation qui porte atteinte à la paix et à la sécurité de la péninsule coréenne" et viole les sanctions des Nations unies à l'encontre de Pyongyang, a souligné mercredi l'état-major sud-coréen, appelant Pyongyang à mettre fin à de telles actions. Les Nations unies, les Etats-Unis et leurs alliés l'ont également fermement condamné.