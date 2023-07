Inde : 185 Israéliens toujours injoignables en raison des inondations

Ces inondations ont fortement endommagé les infrastructures et isolé les voyageurs dans le nord du pays

Environ 185 Israéliens sont toujours injoignables par leurs proches et les autorités dans le nord de l'Inde à la suite des inondations meurtrières qui ont frappé la région, a indiqué mercredi le ministère des affaires étrangères.

Ces inondations ont fortement endommagé les infrastructures, interrompu les moyens de transport et isolé les voyageurs dans cette région très prisée des routards israéliens.

Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Ronan Levy évalue la situation avec les représentants de l'ambassade à New Delhi, du département des Israéliens à l'étranger, du centre de situation et de la division Asie et Pacifique du Trust for India. Ensemble, ils tentent d'établir un contact avec les Israéliens toujours dans la zone touchée.

Ohad Naksh Kiner, l'ambassadeur adjoint d'Israël en Inde, inspecte actuellement les zones en question depuis un hélicoptère loué par le ministère des Affaires étrangères. Il coopère avec les autorités locales et les représentants des compagnies d'assurance israéliennes pour dresser un tableau complet de la situation.

"Parfois, la diplomatie consiste à retrousser ses manches et à se mettre au travail", a tweeté Nakash Kiner, ajoutant que rien n'indique pour l'instant que des Israéliens aient été blessés dans les inondations.

Des glissements de terrain et des crues soudaines dans le nord du pays ont tué au moins 66 personnes. Des pluies torrentielles ont également entraîné la fermeture d'écoles, submergé des routes et emporté des maisons et des ponts.

Les fortes pluies, qui ont déjà apporté 2 % de précipitations supplémentaires par rapport à la normale, sont prévues pour continuer dans le nord de l'Inde. La mousson, qui s'étend de juin à septembre, apporte la majorité des précipitations annuelles de l'Asie du Sud. Bien que ces pluies soient essentielles pour l'agriculture, elles causent souvent des dégâts importants, illustrés par les événements actuels en Inde.