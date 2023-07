Inondations en Inde : certains Israéliens ont pu être évacués

Une opération de secours a permis d’atteindre toutes les localités de la vallée, même les plus reculées

L'ambassadeur d'Israël en Inde Naor Gilon, a rassemblé vendredi matin les services de secours israéliens opérant en Inde ainsi que le département des Israéliens à l'étranger au siège du ministère des Affaires étrangères en Israël. Ils ont fait état des sauvetages avant la prochaine vague de pluies de mousson, censée atteindre le nord de l'Inde vendredi après-midi.

https://twitter.com/i/web/status/1679510005488181251 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La situation des voyageurs israéliens dans la vallée de Parvati, dans l’État de l'Himachal Pradesh, était au centre des préoccupations. Une opération de secours a permis d’atteindre toutes les localités de la vallée, même les plus reculées. Un groupe d’Israéliens a pu être évacué à pied, l’état des routes ne permettant pas leur utilisation par des véhicules ni un atterrissage d’hélicoptère.

Vingt touristes israéliens ont cependant choisi de ne pas être évacués et de rester dans la vallée. Certains autres ont choisi de quitter la zone par leurs propres moyens. Le ministère israélien des Affaires étrangères et les services de secours ont recommandé aux voyageurs d’éviter de se rendre dans la vallée de Parvati, susceptible d’être inondée par les nouvelles pluies. Ils ont également demandé d’éviter de se trouver sur les routes pendant les intempéries à venir. D’autres Israéliens ont pu être évacués d’un autre secteur plus accessible de la vallée, à l’aide d’un hélicoptère et de trois véhicules.

Arun SANKAR / AFP Des Indiens utilisent des feuilles de plastique pour se protéger de la pluie à New Delhi

Les services de secours sur place ont par ailleurs signalé qu’il n’y a pour le moment ni pénurie d’eau ni de nourriture dans la vallée. Ils ont de plus indiqué partager avec le ministère des Affaires étrangères les informations sur les Israéliens se trouvant dans le secteur.