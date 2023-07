L’Inde lance une mission spatiale historique vers la lune

Avec cette mission, l’Inde deviendra le quatrième pays à réaliser un alunissage, après les États-Unis, l'ex-Union soviétique et la Chine

3,2,1… décollage. C’est désormais acté : le géant du sud-est asiatique vient de décoller. Destination : la lune. Le vaisseau spatial Chandrayaan-3 s'est élevé ce matin depuis le port spatial de l'Andhra Pradesh (sud de l’Inde). Si la mission se déroule comme prévu, l’engin non habité entrera dans l’orbite lunaire dans 15 à 20 jours.

Le pôle sud

La mission indienne, dont l’ambition est de démontrer la sophistication et les capacités du pays le plus peuplé du monde, se concentre sur cette partie de la surface lunaire, largement inexplorée à ce jour. Chandrayaan-3 a trois objectifs affichés : réussir un atterrissage sûr et en douceur sur la surface de la lune, mener à bien les opérations du robot rover sur la lune et réussir des expériences sur la surface de la lune. Cette région du pôle sud de la lune est encore largement inexplorée. La surface lunaire, qui reste dans l’ombre, est beaucoup plus grande que le pôle nord de la lune, ce qui signifie que la probabilité d’y trouver de l’eau est plus importante.

Chandrayaan-1 a été le premier à découvrir de l'eau sur la Lune en 2008, près du pôle sud

"Nous avons plus d'intérêt scientifique pour cet endroit car la région équatoriale, qui est sûre pour l'atterrissage, a déjà été atteinte et de nombreuses données relatives à cet endroit sont disponibles", a déclaré le chef de l'Organisation indienne de recherche spatiale (Isro), Sreedhara Panicker Somanath.

"Si nous voulons faire une découverte scientifique importante, nous devons nous rendre dans une nouvelle zone comme le pôle sud, mais elle présente des risques d'atterrissage plus élevés.” La première mission lunaire du pays - Chandrayaan-1 - remonte à 2008, lorsque l’Inde a effectué "la première et la plus détaillée recherche d'eau sur la surface lunaire et a établi que la lune a une atmosphère pendant la journée", selon le directeur de projet Mylswamy Annadurai.

Le président indien Narendra Modi, invité d'honneur du défilé du 14 juillet à Paris, s'est exprimé sur son compte Twitter : "Le 14 juillet 2023 sera toujours gravé en lettres d'or en ce qui concerne le secteur spatial indien. Chandrayaan-3, notre troisième mission lunaire, entreprendra son voyage. Cette mission remarquable portera les espoirs et les rêves de notre nation"