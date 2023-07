Mystérieuse disparition du ministre chinois des Affaires étrangères

Sa disparition contribue à alimenter les rumeurs d'une liaison qu'il entretiendrait avec l'une des journalistes les plus en vue de la télévision chinoise

Les doutes grandissent quant au sort du ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, qui n'a pas été vu en public depuis plus de trois semaines. Il s'agit d'une absence extrêmement inhabituelle pour une personnalité aussi importante du régime de Pékin, d'autant plus qu'au cours de cette période, le chef de la diplomatie a manqué plusieurs réunions et événements importants. Sa disparition contribue également à alimenter les rumeurs d'une liaison qu'il entretiendrait avec Fu Xiaotian, l'une des journalistes les plus en vue de la télévision chinoise, qui s'est également volatilisée.

La dernière apparition publique de Qin Gang, 53 ans, a eu lieu le 25 juin, lorsqu'il a rencontré à Pékin le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrei Rybkov. Depuis lors, la Chine n'a signalé aucune autre réunion ou appel téléphonique de sa part, alors qu'il en tenait presque tous les jours depuis sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères en décembre de l'année dernière.

Thomas Peter/Pool Photo via AP Qin Gang, le ministre chinois des Affaires étrangères, et la présentatrice de télévision Fu Xiaotian

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a également reporté une réunion prévue du ministre avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Un porte-parole de l'UE a déclaré que Pékin avait informé Bruxelles que la date prévue pour la rencontre "n'était plus disponible", deux jours seulement avant la date d'arrivée de Josep Borrell. Qin Gang était également absent du sommet des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui s'est tenu la semaine dernière en Indonésie. La Chine n'a pas fourni d'explication pour cette absence.

Interrogée sur le sort de Qin Gang lors du point de presse quotidien du ministère des Affaires étrangères à Pékin dimanche, la porte-parole du ministère a répondu qu'elle n'avait aucune "information" à fournir à ce sujet, mais a souligné que les activités diplomatiques de la Chine se déroulaient comme d'habitude. Lors d'un nouveau briefing lundi matin, la porte-parole a affirmé que le ministre était absent du sommet en Indonésie "pour des raisons médicales". CNN a cependant noté que ces précisions n'avaient pas été incluses dans la transcription officielle du briefing publiée sur le site du ministère, une omission qui pourrait être due au caractère sensible de ces informations.

Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine / AFP Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrey Rudenko et le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang à Pékin, le 25 juin 2023

La disparition de hauts fonctionnaires ou d'autres personnalités éminentes en Chine, n'est toutefois pas un phénomène rare. Dans le passé, il y a déjà eu plusieurs cas similaires, les autorités révélant souvent après plusieurs mois que les personnes disparues étaient soupçonnées de crimes. Un phénomène qui a encore augmenté dans le cadre d'une campagne lancée par le président Xi contre la corruption publique.

L'un des cas les plus notables est celui du président d'Interpol de l'époque, Meng Hongwei , disparu en 2018 alors qu'il venait visiter son pays natal. Plus tard, on avait appris qu'il avait été arrêté car soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin. Il avait par la suite été condamné à 13,5 ans de prison. Dans une autre affaire largement médiatisée en 2021, la joueuse de tennis Feng Shui - l'une des plus grandes stars du sport chinois - avait disparu après la publication d'un article dans lequel elle accusait le vice-Premier ministre chinois de l'avoir agressée sexuellement. Deux semaines plus tard, elle était réapparue, affirmant qu'elle allait bien et revenant sur ses accusations.