Des spéculations ont été émises selon lesquelles il s'agissait d'une pièce faisant partie du vol MH370 de la Malaysia Airlines

Un objet mystérieux échoué sur les côtes australiennes cette semaine fait l'objet d'une enquête des autorités. Ce mardi, celles-ci ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un débris spatial tombé dans la mer à partir d'un missile lancé par un autre pays. Le cylindre, de la taille d'une petite voiture, a été découvert dimanche sur la plage de Green Head, à environ 250 kilomètres au nord de la ville de Perth.

L'Agence spatiale australienne a annoncé qu'elle était en contact avec des agences spatiales étrangères pour tenter d'identifier l'objet. Des membres de l'Agence spatiale européenne ont estimé sur la chaîne ABC que l'objet pourrait être tombé d'une fusée indienne lors du lancement d'un satellite. "Nous sommes assez sûrs de nous en raison de la forme et de la taille de l'objet", ont-ils déclaré.

Soulignant sur la même chaîne qu'il existe un bureau des Nations unies pour les affaires spatiales, "chargé de faire respecter un traité selon lequel quiconque lance quelque chose dans l'espace en est responsable du début à la fin", Jeffrey Thomas, expert en aviation, pense pour sa part que l'objet pourrait être un réservoir de carburant d'un missile tombé dans l'océan l'année dernière.

Le terme de "débris spatiaux" est le nom généralement donné aux objets créés par l'homme, qui se déplacent en orbite autour de la Terre et n'apportent plus aucun bénéfice à personne. La définition comprend, entre autres, les pièces de lanceurs de satellites et d'engins spatiaux, les satellites déclassés, les liquides de refroidissement, etc.

Dans un communiqué publié lundi, la police d'Australie-Occidentale a déclaré que les tests chimiques effectués sur le cylindre avaient révélé qu'il ne présentait aucun danger pour les résidents. Cette annonce est intervenue après que les autorités ont d'abord traité l'objet comme potentiellement dangereux, et appelé le public à rester à l'écart. La police a indiqué que le cylindre serait déplacé une fois sa source identifiée, et que d'ici là, la zone serait sécurisée.

Après la découverte de l'objet, des spéculations ont été émises selon lesquelles il s'agissait d'une pièce faisant partie du vol MH370 de la Malaysia Airlines, qui s'est volatilisé en 2014 à l'ouest des côtes australiennes. La disparition de l'avion, qui comptait 239 passagers et membres d'équipage, n'a jamais été élucidée, mais on pense que l'un des pilotes l'a délibérément détourné de sa trajectoire et l'a écrasé au cœur de l'océan. Certaines parties présumées de l'avion, dont une porte, ont ensuite été retrouvées jusqu'aux côtes de l'Afrique.

Les experts ont toutefois exclu cette hypothèse, affirmant que si la pièce provenait effectivement du Boeing 777, elle aurait été beaucoup plus usée.