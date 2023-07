La Corée du Nord lance un missile balistique dans la mer

Ce lancement survient alors que Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense face à la montée des tensions entre les deux Corées

La Corée du Nord a tiré un missile balistique dans la mer de l'Est, également appelée mer du Japon, a annoncé mercredi l'agence sud-coréenne Yonhap en citant l'état-major de l'armée sud-coréenne.

Ce lancement, qui survient alors que Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense face à la montée des tensions entre les deux Corées, a également été signalé par les garde-côtes japonais, selon l'agence de presse japonaise Kyodo. L'armée sud-coréenne a indiqué qu'elle était encore en train d'analyser le type de missile tiré, selon Yonhap.

Ce tir est le dernier d'une série d'essais de missiles par Pyongyang, et intervient moins d'une semaine après que le dirigeant Kim Jong Un a personnellement supervisé le tir du dernier missile balistique intercontinental du pays, le Hwasong-18 à combustible solide.

AP Photo/Dita Alangkara, Pool Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (à gauche) avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin (à droite) et le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi à Jakarta, en Indonésie.

Les relations entre les deux Corées sont actuellement à l'un de leurs plus bas niveaux historiques, alors que les relations diplomatiques entre Pyongyang et Séoul sont au point mort et que Kim Jong Un a appelé à accélérer le développement d'armes, y compris d'armes nucléaires tactiques. En réponse, Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense, en organisant d'importants exercices militaires conjoints. Ce tir de missile intervient également alors que Washington a confirmé mardi qu'un soldat américain a été probablement capturé par des soldats nord-coréens après avoir franchi la frontière fortifiée et sévèrement gardée qui sépare les deux Corées.