Une délégation russe en Corée du Nord à l'occasion du "Jour de la victoire"

Une délégation russe conduite par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou devrait se rendre en Corée du Nord à l'occasion des célébrations du 70e "Jour de la Victoire" qui auront lieu jeudi, a rapporté KCNA, l'agence de presse officielle du pays. Selon celle-ci, les préparatifs battent leur plein en vue d'une cérémonie majestueuse qui marquera les 70 ans de la signature de l'armistice du 27 juillet 1953 qui a mis fin aux affrontements de la guerre de Corée (1950-1953), une date célébrée au Nord comme le "Jour de la victoire dans la Guerre de libération de la patrie".

"Les célébrations marquant le 70e anniversaire de la victoire dans la Guerre de libération de la patrie se tiendront dans la capitale Pyongyang d'une manière grandiose qui restera dans les annales", a ainsi annoncé KCNA, qui voit dans cet événement "une occasion importante de vanter avec force la confiance inébranlable et la volonté de l'ensemble de la population, des soldats et des nouvelles générations, qui perpétueront les 70 années passées de gloire de la victoire défensive pour les 700 et 7 000 années qui suivront."

STR / AFP / KCNA VIA KNS Dépôt de gerbe devant un monument commémoratif par Kim Jong Un à Pyongyand en Corée du Nord, à l'occasion du "Jour de la victoire", le 28 juillet 2022

Le mois dernier, Kim Jong Un, a adressé un message de "soutien total" à son allié dans sa guerre en Ukraine. "Le peuple nord-coréen apporte son soutien total et sa solidarité au peuple russe dans sa lutte acharnée pour défendre la cause sacrée de la préservation des droits souverains, du développement et des intérêts de son pays contre les pratiques arbitraires et autoritaires des impérialistes", a écrit le dirigeant nord-coréen, qui a également qualifié ce conflit de "guerre par procuration" des États-Unis visant à détruire la Russie, et condamné l'aide militaire occidentale à Kiev.

En janvier, Washington avait accusé la Corée du Nord de fournir des fusées et des missiles au groupe paramilitaire russe Wagner, ce que Pyongyang avait démenti. Peu après, en mars, les États-Unis avaient affirmé avoir la preuve que Moscou cherchait à obtenir de Pyongyang des armes pour son offensive en Ukraine, en échange d'une aide alimentaire pour la Corée du Nord.