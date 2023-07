Mystère autour de Qin Gang, le ministre chinois "effacé" des sites internet du gouvernement

Qin Gang avait été relevé de ses fonctions mardi par le Parlement

La Chine n'avait toujours pas donné d'explication, mercredi, à la retentissante destitution, la veille, de son désormais ex-ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, déjà effacé du site internet de son ancien ministère. Nommé fin décembre 2022, Qin Gang n'a fait aucune apparition publique depuis plus d'un mois et a été formellement relevé de ses fonctions mardi par le Parlement, après un peu plus de 200 jours à son poste.

FLORENCE LO / POOL / AFP Le président chinois Xi Jinping

Cette décision succède à plusieurs semaines d'incertitudes et de rumeurs sur le sort de cet ex-ambassadeur aux Etats-Unis (2021-2022), âgé de 57 ans et réputé proche du président Xi Jinping. Mercredi matin, toute référence à Qin Gang sur le site internet du ministère des Affaires étrangères avait été retirée.

Une recherche avec son nom ne donne aucun résultat et les liens vers les articles qui évoquaient ses activités diplomatiques renvoient désormais vers un message indiquant que la page "n'existe pas ou a été effacée". Qin Gang n'est pas effacé du reste d'internet et son nom et ses photos restent accessibles sur les réseaux sociaux, les articles de la presse et d'autres sites internet officiels comme celui du gouvernement central.

BRYAN R. SMITH / AFP Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi

Le ministère des Affaires étrangères avait justifié, début juillet, l'absence du ministre par des "raisons de santé" avant, dans les semaines qui ont suivi, de refuser de donner davantage d'informations sur sa situation. Selon un analyste, l'effacement de toute référence sur le site du ministère semble toutefois indiquer qu'il est tombé en disgrâce. Qin Gang a été remplacé au poste de ministre des Affaires étrangères par le chef d'orchestre de la diplomatie chinoise, Wang Yi, un diplomate aguerri qui était son prédécesseur à ce poste entre 2013 et 2022.