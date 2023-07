Kim Jong Un dévoile ses nouveaux drones et missiles au ministre russe de la Défense

Les Russes et une délégation chinoise sont les premiers visiteurs étrangers à Pyongyang depuis la fermeture des frontières liée à la pandémie en 2020

L'entraînant parmi d'énormes missiles balistiques intercontinentaux et de nouveaux drones militaires, Kim Jong Un a présenté au ministre russe de la Défense les armes les plus avancées de la Corée du Nord, selon les médias d'État.

Les médias officiels nord-coréens ont publié des images du dirigeant nord-coréen accompagnant M. Sergueï Choïgou à travers une vaste exposition sur la défense présentant les missiles nucléaires de Pyongyang et ce que le site spécialisé NK News, basé à Séoul, a identifié comme étant de nouveaux engins aériens sans pilote (UAV).

Les Russes et une délégation chinoise dirigée par Li Hongzhong, membre du Politburo, qui sont arrivés mercredi, sont les premiers visiteurs étrangers connus de Pyongyang depuis la fermeture des frontières liée à la pandémie en 2020, selon l'agence sud-coréenne Yonhap.

Pyongyang célèbre jeudi le 70e anniversaire de la signature de l'armistice de la guerre de Corée du 27 juillet 1953, qui a mis fin aux combats, commémoré au Nord comme le Jour de la Victoire.

MM. Kim et Choïgou ont visité l'"Exposition d'armes et d'équipements 2023", a indiqué l'agence centrale de presse coréenne KCNA, qui a publié des photos sur lesquelles apparaissent notamment le Hwasong-17, et le Hwasong-18, un ICBM à combustible solide.

La Russie, alliée historique de la Corée du Nord, est l'une des rares nations avec lesquelles Pyongyang entretient des relations amicales. Kim a eu "une conversation amicale" avec Sergueï Choïgou, qui lui a remis "une lettre dédicacée" par le président russe Vladimir Poutine, a rapporté KCNA.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le ministre russe de la Défense Sergei Shoigou assistant au grand spectacle célébrant le 70e anniversaire de la victoire de la guerre de libération de la patrie à Pyongyang, le 27 juillet 2023

Le dirigeant nord-coréen soutient l'invasion de l'Ukraine par Moscou, notamment en fournissant des fusées et des missiles, selon Washington. Au cours de sa visite, M. Kim a parlé à M. Choïgou "des armes et des équipements qui ont été inventés et produits" dans le cadre du plan de défense nationale de la Corée du Nord et "a exprimé à plusieurs reprises sa conviction que l'armée et le peuple russes remporteraient de grands succès", a ajouté KCNA.