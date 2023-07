Singapour : exécution d'une femme pour la première fois en 20 ans

Singapour possède certaines des lois anti-drogue les plus strictes au monde

Singapour devrait exécuter une femme pour la première fois en près de 20 ans, selon des défenseurs des droits humains.

Saridewi Djamani, 45 ans, a été reconnue coupable de trafic de 30 grammes d'héroïne en 2018.

Elle sera la deuxième condamnée pour drogue à être exécutée en trois jours, après son compatriote singapourien Mohd Aziz bin Hussain, et la 15e depuis mars 2022.

Singapour possède certaines des lois anti-drogue les plus strictes au monde, qui, "sont nécessaires pour protéger la société".

Selon la loi de Singapour, la peine de mort peut être appliquée pour le trafic de plus de 15 g d'héroïne et de plus de 500 g de cannabis.

En avril, un autre Singapourien, Tangaraju Suppiah, a été exécuté pour trafic de 1 kg de cannabis qu'il n'a jamais touché. Les autorités disent qu'il a coordonné la vente par téléphone portable.

Le milliardaire britannique Sir Richard Branson, a de nouveau critiqué Singapour pour ses exécutions, affirmant que la peine de mort n'est pas un moyen de dissuasion contre le crime.