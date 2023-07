Huit personnes portées disparues dans une mine d’or en Indonésie

Les recherches infructueuses font craindre le pire, tandis que les mines non autorisées demeurent une menace fréquente dans la région riche en minéraux

Les autorités indonésiennes sont aux prises avec une situation critique dans la région centrale de Java, où huit mineurs se retrouvent piégés dans une mine d'or illégale. Les recherches pour les localiser n'ont pas encore abouti après cinq jours d'efforts acharnés. La mine, située à Pancurendang, s'est soudainement remplie d'eau mardi soir alors que les mineurs creusaient à une profondeur de 60 mètres.

Les équipes de secours ont tenté en vain d'évacuer l'eau en déployant des pompes à eau en continu. Cependant, les chances de retrouver les victimes vivantes s'amenuisent à mesure que les jours passent, et les autorités redoutent le pire. Adah Sudarsa, un responsable local des opérations de sauvetage, a déclaré aux journalistes présents sur place que les nouvelles pourraient être tragiques pour les victimes.

En Indonésie, les mines illégales sont monnaie courante, particulièrement dans cette région d'Asie du Sud-Est, riche en ressources minérales. Ces mines opèrent souvent en contournant les mesures de sécurité essentielles, et les mineurs sont souvent exposés à des risques élevés dans des puits dangereux.

Les autorités avaient envisagé d'envoyer des plongeurs pour secourir les mineurs, mais le responsable des sauveteurs, Priyo Prayudha Utama, a déclaré que cette option était exclue en raison de la taille trop étroite du puits de la mine.

En parallèle des opérations de secours, la police a identifié quatre personnes responsables de l'exploitation illégale de cette mine, dont l'une est toujours en fuite. Ils risquent des peines de prison allant jusqu'à cinq ans et des amendes atteignant 100 milliards de roupies (environ 6 millions d'euros).

Les secours ne perdent pas espoir de retrouver les corps des mineurs disparus, et les efforts vont se poursuivent jusqu'à mardi. Cependant, cet accident rappelle l'urgence pour les autorités indonésiennes de prendre des mesures plus strictes pour mettre fin à l'exploitation illégale des mines et protéger la vie des travailleurs dans cette industrie risquée.