Hong Kong : le cascadeur français Rémy Lucidi se tue en chutant du 68e étage

Le cascadeur français Rémy Lucidi est décédé après être tombé du 68e étage de l'immeuble Tregunter, 24e gratte-ciel le plus haut de Hongkong qu'il escaladait. Il grimpait les plus hauts sommets des villes sans corde ni protection, depuis ses 22 ans.

Les conclusions de l'enquête sur la mort du cascadeur ont révélé qu'il était tombé du toit de l'immeuble, apparemment après avoir été enfermé sur le toit.

Des sources proches des détails de l'affaire ont déclaré aux médias de Hong Kong que Lucidi s'était rendu aux étages supérieurs de l'immeuble après avoir dit aux gardes de sécurité qu'il était venu rendre visite à un ami, afin d'y avoir accès.

Il a été vu vivant pour la dernière fois sur la caméra de sécurité de la cage d'escalier dimanche soir alors qu'il se dirigeait vers le toit. Il a chuté d'une hauteur de près de 220 mètres et n'avait donc aucune chance de survie.

Une femme de ménage d'un des penthouses de l'immeuble a affirmé l'avoir vu frapper à l'une des fenêtres d'un appartement vers 19h30. La femme de chambre aurait appelé la police sur les lieux, mais Lucidi était déjà mort au moment où ils sont arrivés.

Il était devenu populaire sur la toile après avoir commencé à télécharger des photos et des vidéos de lui sur des toits de construction, des grues, des cheminées et des grandes tours. Son décès a beaucoup ému les internautes. Sa GoPro, récupérée sur les lieux de l’accident, contenait des images d’autres cascades et ascensions.