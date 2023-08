Chine : au moins 20 morts et 19 disparus dans des pluies torrentielles à Pékin

Pékin a reçu l’équivalent des précipitations de tout un mois de juillet en seulement 40 heures

Les pluies torrentielles et les inondations qui frappent Pékin ont déjà fait 20 morts et 19 disparus. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie du sud-est vers le nord depuis vendredi, après avoir frappé les Philippines. Pékin a reçu l’équivalent des précipitations de tout un mois de juillet en seulement 40 heures. Les pluies, d’une intensité inédite depuis dix ans, touche plus gravement les districts semi-ruraux de la capitale chinoise.

AP Photo/Ng Han Guan Des habitants marchent près d'un véhicule endommagé et bloqué par les eaux de crue dans le district de Mentougou, dans la banlieue de Pékin, mardi 1er août 2023

"Les fortes pluies ont fait au moins 11 morts et 27 disparus", a indiqué mardi la télévision d’État CCTV, citant les autorités de la ville. Plus de 100 000 personnes, parmi les 22 millions d'habitants de Pékin, ont été évacuées des zones à risque, selon le journal d’État Global Times. "Cette fois-ci, c'est bien plus grave", que le déluge tombé il y a une décennie, a déclaré un homme à l’AFP. "C'est une catastrophe naturelle, tu ne peux rien faire contre ça", a dit un second.

AP Photo/Ng Han Guan Un résident observe une zone inondée par les eaux de crue dans la région de Miaofengshan, à la périphérie de Pékin, le mardi 1er août 2023

Xi Jinping a appelé mardi à "tout faire" pour secourir les personnes "disparues" ou "prises au piège", selon CCTV. Les autorités locales "doivent mener à bien les soins aux personnes blessées" ainsi que "reloger les personnes touchées, réparer rapidement les infrastructures de transport, de communication et d'électricité endommagées", a-t-il ajouté.

AP Photo/Andy Wong Des habitants traversent un village endommagé par les inondations dans le district de Mentougou, à la périphérie de Pékin, lundi 31 juillet 2023

La Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes cet été, avec des températures record et des pluies diluviennes. Les services météorologiques ont indiqué que les précipitations devraient faiblir mardi, mais le répit pourrait être de courte durée. Un nouveau typhon nommé Khanun s'approche des côtes Est du pays.