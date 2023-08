Manille accuse les garde-côtes chinois de tirer au canon à eau sur ses navires

Les États-Unis ont rejoint la condamnation envers la Chine, affirmant que ces provocations menacent la paix et la stabilité régionales

Dimanche, les autorités philippines ont vivement accusé les garde-côtes chinois d'avoir ouvert le feu au canon à eau sur des navires philippins naviguant en mer de Chine méridionale. Ces actions ont été qualifiées d'"illégales" et de "dangereuses" par Manille, qui déplore des manœuvres agressives de la part de la Chine.

L'incident s'est produit lorsque les garde-côtes philippins escortaient des navires transportant du matériel destiné aux militaires stationnés sur l'atoll Second Thomas des îles Spratleys, une zone contestée en mer de Chine méridionale. Les forces armées philippines ont affirmé que les garde-côtes chinois avaient bloqué et bombardé l'un des navires de ravitaillement affrétés, tandis qu'un autre navire n'a pas pu décharger sa cargaison en raison de ces manœuvres excessives et offensives.

Le département d'État américain s'est joint à la condamnation des actions chinoises en publiant un communiqué soulignant que de telles provocations menaçaient directement la paix et la stabilité de la région.

Cette tension en mer de Chine méridionale s'inscrit dans un contexte de longs différends entre Manille et Pékin concernant les revendications territoriales. Malgré un jugement international en 2016 en défaveur de la Chine, celle-ci continue de revendiquer la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, ignorant les prétentions des Philippines, du Vietnam et de la Malaisie.

Depuis l'arrivée au pouvoir du président philippin Ferdinand Marcos en juin 2022, une approche plus ferme a été adoptée face aux actions chinoises. Marcos a clairement affirmé qu'il ne laisserait pas la Chine empiéter sur les droits de son pays en mer et s'est rapproché des États-Unis en matière de défense.

Les confrontations en mer de Chine méridionale se multiplient, notamment en avril lorsqu'un navire des garde-côtes chinois a coupé la route au navire de patrouille philippin Malapascua, transportant des journalistes près de l'atoll Second Thomas. Les incidents tels que celui-ci suscitent des inquiétudes quant à une possible escalade des tensions dans la région et à la mise en danger de la vie des personnes impliquées.