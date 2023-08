Bangladesh : des milliers de manifestants contre des corans brûlés

Deux hommes ont affirmé qu'ils avaient brûlé ces exemplaires parce qu'ils étaient "très vieux et que certains comportaient des erreurs d'impression"

Des milliers de personnes en colère ont manifesté après que des dizaines d'exemplaires du Coran ont été brûlés au Bangladesh, pays à majorité musulmane, et plusieurs policiers ont été blessés, a indiqué la police lundi.

La police a déclaré avoir tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser une foule d'"au moins 10.000 personnes" dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'elles tentaient d'attaquer deux hommes soupçonnés d'avoir détruit les livres saints, a déclaré l'officier de police Ajbahar Ali Shaikh. Un autre officier de police a déclaré qu'au moins 14 policiers ont été blessés dans les affrontements, mais n'a pas eu de détails sur les blessés parmi les manifestants.

Les deux hommes arrêtés dans la ville de Sylhet (nord-est), l'une des régions les plus conservatrices du Bangladesh, ont affirmé qu'ils avaient brûlé ces exemplaires parce qu'ils étaient "très vieux et que certains comportaient des erreurs d'impression".

IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images Un enfant brandit un exemplaire du Coran

M. Shaikh, qui a désigné les accusés comme étant le directeur de l'école, Nurur Rahman, et Mahbub Alam, a indiqué que la police avait "saisi 45 exemplaires brûlés du Coran". Certains érudits musulmans affirment qu'il est permis de se débarrasser d'un Coran qui n'est plus utilisable, à condition de le faire avec respect.

Le mois dernier, des tensions ont éclaté entre les pays musulmans et la Suède et le Danemark à la suite de plusieurs manifestations au cours desquelles des pages du Coran ont été profanées en public, notamment en y mettant le feu.

Les deux pays ont condamné ces profanations, mais ont maintenu leurs lois relatives à la liberté d'expression et de réunion. Le Bangladesh compte 170 millions d'habitants, dont 90% de musulmans. La violence liée au sentiment religieux est fréquente dans ce pays d'Asie du Sud, et les minorités chrétiennes et hindoues sont fréquemment attaquées à la suite de rumeurs de blasphème présumé et de messages diffamatoires à l'encontre de l'islam sur les réseaux sociaux.