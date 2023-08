Malaisie : jusqu'à 3 ans ferme pour le port d'une montre aux couleurs LGBTQ

"Le gouvernement malaisien s'est engagé à empêcher la diffusion d'éléments qui portent atteinte ou pourraient porter atteinte à la morale"

Les porteurs ou vendeurs de montres aux couleurs arc-en-ciel LGBTQ du fabricant suisse Swatch sont désormais passibles de trois ans de prison ferme en Malaisie, a décidé jeudi son gouvernement avant des élections partielles test pour son Premier ministre Anwar Ibrahim.

La communauté LGBTQ fait l'objet de discrimination dans ce pays à majorité musulmane où l'homosexualité est illégale et passible de poursuites et de châtiments corporels. Toute personne qui "fabrique, importe, produit (...) ou a en sa possession" ce type de produit risque désormais une peine allant jusqu'à trois ans de prison, a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Toute personne en portant ou en distribuant est également passible d'une amende équivalant à 4.375 dollars (3.800 euros). "Le gouvernement malaisien s'est engagé à empêcher la diffusion d'éléments qui portent atteinte ou pourraient porter atteinte à la morale", a ajouté le ministère.

En mai, les boutiques Swatch situées dans 11 centres commerciaux du pays, y compris dans la capitale Kuala Lumpur, ont été la cible de perquisitions par une unité de police du ministère de l'Intérieur.

Sous couvert de l'anonymat, un responsable du ministère de l'Intérieur avait affirmé que 172 montres d'une valeur de 14.000 dollars (12.700 euros) avaient été saisies. Il avait justifié ces saisies en faisant valoir que les montres saisies arboraient les lettres "LGBT" et les six couleurs symboles de cette communauté, au lieu des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Le fabricant a engagé des poursuites contre la Malaisie, estimant que ses montres colorées sont "simplement une expression amusante et joyeuse de la paix et de l'amour".

Cette annonce intervient avant des élections dans six Etats samedi qui doivent servir de baromètre pour le gouvernement d'Anwar Ibrahim's face à une puissante opposition de partis musulmans qui accusent le pouvoir en place de ne pas assez protéger les valeurs de l'islam.