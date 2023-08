Le vice-président taïwanais va faire étape aux Etats-Unis malgré l'opposition chinoise

La Chine s'oppose à tout contact diplomatique entre l'île et les pays étrangers, et condamne fermement chacune de ces rencontres avec d'autres gouvernements

Le vice-président de Taïwan William Lai est en route vers les Etats-Unis samedi, officiellement pour y transiter avant de se rendre au Paraguay, malgré l'opposition de la Chine à tout contact formel entre Taipei et l'étranger.

Pékin considère en effet Taïwan comme l'une de ses provinces à réunifier un jour avec le reste de son territoire, par la force si nécessaire. La Chine s'oppose ainsi à tout contact diplomatique entre l'île et les pays étrangers, et condamne fermement chacune des rencontres entre Taipei et d'autres gouvernements.

Officiellement, M. Lai doit simplement "transiter" par les Etats-Unis, comme la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen début avril. Lors de cette étape, elle a rencontré le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, et suscité l'ire de Pékin.

Mario Tama/Getty Images/AFP Le président de la Chambre Kevin McCarthy (au centre) se tient aux côtés de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen (à gauche) à Simi Valley, Californie, États-Unis.

"Départ prochain pour #Asuncion", "hâte de rencontrer des #amis américains en transit", a écrit William Lai sur X, nouveau nom de Twitter, précisant qu'il se rend au Paraguay pour assister à l'entrée en fonctions du nouveau président, Santiago Peña. Le Paraguay est le seul pays d'Amérique du Sud à reconnaître officiellement Taipei.

En réponse à M. Lai, la présidente de l'Institut américain à Taïwan, qui sert de facto d'ambassade américaine pour Taïwan et est située en Virginie, Laura Rosenberger, lui a répondu sur X: "L'AIT a hâte d'accueillir le vice-président au cours de son transit vers le Paraguay!"

Une étape à New York à l'aller, puis à San Francisco au retour

Au nom de son principe d'"Une seule Chine" selon lequel Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois, Pékin a condamné jeudi 3 août ce "transit", appelant les dirigeants américains à "cesser les échanges officiels entre les Etats-Unis et Taïwan".

Sur l'île, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Jeff Liu a minimisé, affirmant qu'il n'y a "rien de spécial" concernant le passage de M. Lai sur le sol américain. Il a souligné que cela s'était déjà produit 11 fois.