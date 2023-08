Une croix gammée peinte sur une route en Australie

"L'épidémie de fanatisme débridé qui a souillé Victoria continue de devenir incontrôlable et atteint son paroxysme"

Une grande croix gammée nazie a été dessinée sur une route très fréquentée à Victoria, en Australie, selon un communiqué de presse publié vendredi par la Commission anti-diffamation (ADC), une organisation dédiée à la lutte contre la haine.

Selon le communiqué, la croix gammée a été peinte sur une route entre les villes de Dunolly et Maryborough plus tôt cette semaine. Elle a été initialement signalée à l'ADC par une femme juive dans la soixantaine. Le symbole nazi a depuis été couvert avec du goudron.

"Ce qui était impensable il y a cinq ans est devenu une réalité terrifiante. L'épidémie de fanatisme débridé qui a souillé Victoria continue de devenir incontrôlable et atteint son paroxysme", a déclaré le président de la Commission anti-diffamation, le Dr Dvir Abramovich, dans un communiqué. "C'est peut-être une vérité inconfortable pour certains, mais le problème galopant du racisme sans fard s'est fermement installé et fait désormais partie de notre vie quotidienne. Dessiner cet emblème ultime du mal, qui représente les machines d'Hitler et l'extermination de millions de personnes dans des chambres à gaz sur une route très fréquentée, est au-delà de l'indécent."

Cet incident fait suite à un autre incident distinct d'antisémitisme en Australie intervenu en début de mois, lorsqu'un groupe d'étudiants juifs qui voyageait dans un bus a été violement agressé verbalement par un homme armé d'un couteau. L'individu se serait décrit comme un "nazi".

Gangrénée par la montée de l'extrême droite et de groupuscules nazis, l'Australie a fait part en juin de son intention de légiférer afin d'interdire les symboles nazis dans l'espace public.